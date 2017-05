Is dit de zeldzaamste klassieker op Marktplaats?

Het zal mij verbazen als er nog meerdere exemplaren in Nederland rondrijden. Maar wat een VET ding!

Ik heb al eens bekend een zwak te hebben voor oude busjes en hoewel dit strikt genomen geen busje is, heb ik er wel degelijk een zwak voor. Je kijkt hier naar de tweede generatie Toyota Dyna (K170), die tussen 1963 en 1968 gebouwd werd. Doorklikkers zullen reeds gezien hebben dat de auto word aangeboden als een exemplaar uit 1973, maar toen zag de Dyna er al heel anders uit.

Aangezien de meeste bedrijfsauto’s behoorlijk hard moeten werken, belanden ze sneller dan personenenauto’s op sloperijen of verdwijnen ze in de export. Voeg daarbij dat Toyota in de jaren ’60 in ons land nog een zeer kleine speler was en je kijkt hier misschien wel naar de enige overgebleven Toyota Dyna van deze generatie. Tot enkele jaren terug was de firma Zuurman een Toyota-garage in Winschoten, afgaande op de ietwat vergane stickers op de Dyna zaten ze voorheen in het nabijgelegen Vlagtwedde. De auto heeft kennelijk dienstgedaan als service-auto, wat een mogelijke verklaring is voor de lage kilometerstand. De vijfcijferige teller kan natuurlijk éék al een of meerdere keren rond zijn gegaan, al zal dat voor de bedrijfszekerheid waarschijnlijk weinig uitmaken.

Voor 3500 euro is dit stukje Japanse automobiele historie de jouwe. Misschien een aardige toevoeging voor de Louwman Collectie?