Koop de goedkoopste auto met vleugeldeuren af fabriek - Autoblog.nl

Deze Toyota Sera is een exoot voor een prikkie.

Vleugeldeuren zijn vrijwel zonder uitzondering voorbehouden aan supercars. Deze deuren maken een spectaculaire auto nog spectaculairder. Zo nu en dan zie je ook vleugeldeuren op wat minder spectaculaire auto’s. Aftermarket uiteraard. In zo’n geval is het een zeer slap aftreksels van een supercar.

Bij de Toyota Sera is het echter een heel ander verhaal. Dit is wel een betaalbare auto met vleugeldeuren, maar geen wannabe-supercar. De Sera heeft namelijk juist als voorbeeld gediend voor supercars in plaats van andersom. Het was de eerste productieauto met zogenaamde ‘butterfly doors’.

De Toyota Sera was eigenlijk gewoon een futuristische concept car die regelrecht in productie is gegaan. In totaal heeft Toyota er een kleine 16.000 gebouwd. Deze waren allemaal bedoeld voor de thuismarkt. Daarom is de Sera er ook alleen met het stuur aan de ‘verkeerde’ kant. Maar dat maakt deze auto natuurlijk alleen maar exotischer.

Het is duidelijk wat de nummer één reden is om deze auto te kopen: de deuren. Niet alleen gaan deze naar boven op, ook komt het halve dak mee. Daarmee maak je gegarandeerd de blits. In de auto zitten is ook bijzondere ervaring, omdat je grotendeels omgeven bent door glas. Nadeeltje is dat je wel te maken hebt met een broeikaseffect. Dat Sera klinkt als ‘sere’ is waarschijnlijk geen toeval.









Daarover gesproken: de deuren van de McLaren F1, die vier jaar later uitkwam, lijken verdacht veel op die van de Sera. Vooral door de manier waarop ze open gaan, maar ook door het kleine zijruitje. Ook dit was geen toeval: Gordon Murray heeft toegegeven dat de Toyota Sera een inspiratiebron was. Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat hun auto als inspiratie heeft gediend voor de McLaren F1. Alleen daarvoor zou je de auto al bijna kopen.

Verder zijn de koplampen het vermelden waard. De Sera was namelijk een van de eerste productieauto’s met projectorkoplampen. Qua techniek is de Toyota Sera verder niet exotisch. Kort door de bocht is het een Toyota Starlet met een ander koetswerk. De motor is ook niet bijster spannend. Dit is een 1,5 liter vierpitter die 110 pk levert. Desondanks is de auto vlot genoeg, omdat de Sera maar 926 kg weegt.

Van de 15.941 gebouwde exemplaren hebben er zes hun weg naar Nederland gevonden. Dat is in ieder geval hoeveel er nu op geel kenteken staan. Het exemplaar dat je op de foto’s ziet staat momenteel te koop op Marktplaats met 195.910 km op de teller. De aanbieder wil €12.000 hebben voor deze exoot. Want die term is hier zeker niet misplaatst.

Voor meer info en foto’s verwijzen we graag door naar de advertentie van deze Toyota Sera.