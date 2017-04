Keert Alonso terug naar Renault?!

De man rijdt tegenwoordig geen deuk in een pakkie boter, maar verblijdt ons wel met de ene sarcastische grap na de andere. Wordt het tijd om het zinkende McLaren-schip te verlaten?

Nog steeds staat Alonso in het wereldje bekend als één van de beste coureurs van het F1-veld. De Spanjaard keerde na een avontuur bij Ferrari echter terug op het vertrouwde McLaren-nest. De renstal uit Woking doet de laatste decennia vrijwel zonder uitzondering mee om de prijzen, ware het niet dat het Honda maar niet lukt om een deugdelijke aandrijflijn in elkaar te schroeven.

De McLarens zijn te traag of gaan kapot en Alonso’s driejarige verbintenis met de renstal eindigt na dit seizoen. De vraag waar Fernando na dit jaar gaat rijden is dus een relevante én interessante. Naar verluidt is de Spanjaard in gesprek met het fabrieksteam van Renault, het team waarmee hij in 2005 en 2006 de hegemonie van Ferrari en Schumacher doorbrak door tweemaal kampioen te worden.

Volgens het Duitse Bild zijn de gesprekken tussen Alonso en Renault reeds gaande. De Spanjaard zou de teamgenoot worden van Nico Hülkenberg. Uiteraard vonden de gesprekken plaats achter gesloten deuren en is er nog niks officieel bevestigd, maar het zou natuurlijk fraai zijn als Fernando zijn carrière kan beëindigen bij het team waar hij z’n grootste successen mee boekte. Wel nog even die Indy 500 overleven…

Dank aan Erique voor het tippen!