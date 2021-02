Keert de Renault 4 na precies 60 jaar terug als EV? - Autoblog.nl

Alles wijst erop dat naast de Renault 5 ook de Renault 4 weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Dat EV’s niet saai hoeven te zijn is nu wel bewezen met de Porsche Taycan en de kersverse Audi e-tron GT. Daar heeft Jan Modaal alleen weinig aan. Er is echter ook hoop voor leuke compacte (we zullen het woord betaalbare maar even vermijden) EV’s. De Renault 5 Prototype is bijvoorbeeld veelbelovend. Dat kan in een anticlimax resulteren, maar daar gaan we nu even niet vanuit.

De Renault 5 was een geslaagde moderne interpretatie van het origineel en smaakte daarom al meteen naar meer. Er komt gelukkig ook meer: CEO Luca de Meo liet vorige maand al weten dat er nog een oude naam afgestoft zou worden. Volgens insiders wordt het de Renault 4 die een comeback gaat maken als EV.

Toevallig viert de Renault 4, die in 1961 geïntroduceerd werd, dit jaar zijn 60-jarig jubileum. Het is een minder grote mijlpaal dan 50 jaar, maar toch wil Renault deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze beloven dat ze dit jaar een aantal verrassingen in petto hebben. Wie weet in een van deze verrassingen een Renault 4 Concept in navolging van de Renault 5 Concept. Het zou in ieder geval een uitgelezen moment zijn daarvoor.

Als er zowel een nieuwe R4 als een R5 komt zal het nog wel een uitdaging vormen voor het designteam. De Renault 5 dateert namelijk uit de tijd dat hoekig ontwerp in was en dat zien we ook terug bij het concept. De Renault 4 was echter nog een stuk ronder. Dat maakt het lastig om één lijn aan te houden qua design. Nu lijkt Renault daar sowieso niet naar te streven, want de Renault 5 zal er ook weer heel anders uit gaan zien dan de productieversie van de Mégane eVision.

De Renault 4 EV zal logischerwijs onder de 5 gepositioneerd worden en zal tevens wat praktischer zijn. De Renault 5 krijgt namelijk meer een sportieve inborst. Het zou zomaar kunnen dat er zelfs een bestelwagenvariant komt van de Renault 4, zoals die er ook van het origineel was.

Iedereen die een moderne Renault 4 wel ziet zitten, zal nog even geduld moeten oefenen. De Renault 5 is namelijk eerst aan de beurt en die komt ook niet voor 2023. De eerstvolgende EV is de eerdergenoemde Mégane eVision, die in 2022 zijn opwachting zal maken. Behalve de naam zal deze weinig van doen hebben met eerdere Renaults. Het tegenovergestelde van retro dus.

Via: Autocar