Kennen jullie deze BMW nog?

Ook in Beieren drinken ze weleens een biertje teveel.

Nog niet eens zo lang geleden verraste BMW vriend en vijand met de Simple, een concept “car” die de Freude van een motorfiets combineert met de veiligheid van een auto. Uiteraard roept dit ding meteen herinneringen op aan de Vandenbrink Carver: een kantelende driewieler die in een wat minder economisch klimaat te duur in de markt werd gezet om een succes te kunnen worden. Blijf jammer, trouwens.

De Simple werd al in 2005 gebouwd, maar de Beierse boys durfden het vier jaar later pas aan om het ding voor te stellen aan het publiek. De driewieler woogt slechts 450 kg en werd aangedreven door een motor met een inhoud van slechts 230 cc. Desalniettemin braakte het blokje 50 pk’s uit, waarmee de Simple in minder dan 10 tellen van 0 naar 100 km/u zoefde.

Ook interessant: de Simple was slechts 110 centimeter breed en de op het oog niet al te verfijnde koets had een bizarre Cw-waarde van slechts 0,18. BMW beloofde een rijervaring die de sensaties van een motorfiets behoorlijk benaderde, maar dan zonder de downsides. Zo konden ook niet-orgaandonoren er gerust mee op pad.

Uiteraard kon dit ding kantelen in de bochten, waarbij hydraulische systemen ervoor zorgden dat alles van een leien dakje ging. Toch was BMW niet helemaal zeker van de “tandem-zitpositie”, waarbij bestuurder en passagier achter elkaar plaatsnemen. Zodoende heeft het merk nooit echt de aandacht op de Simple gevestigd, maar wij vonden ‘m te leuk om in een hoekje te laten verstoffen.