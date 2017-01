Kies maar: een Porsche of je vrienden

Leuke mannen rijden namelijk in Ford Fiesta.

Nee, we gaan hier niet betogen dat mensen met Porsches vervelende mensen zijn. Maar uit een Duitse studie aan de Universiteit van W├╝rzburg zou wel blijken dat andere mannen dat denken over kerels met een Porsche. De onderzoekers toonden twee onderzoeksgroepen foto’s van mannen en lieten dan ofwel weten dat de man in kwestie met een Porsche reed, ofwel in een Ford Fiesta.

Guess what… de man in de Fiesta werd gezien als een loyaal figuur en ingeschat als een prima vriend, daar waar de respondenten de Porsche-rijder juist tegenovergestelde eigenschappen toedichtten. Gelukkig voor de liefhebbers van Duitse sportwagens heeft het rijden van een Porsche ook voordelen. De andere mannen schatten de Porsche-rijder onder andere intelligenter, ambitieuzer en succesvoller in.

Overigens lijkt Porsche zelf al langer op de hoogte van deze onderzoeksresultaten, zij laten je namelijk samen met je vrienden een Porsche leasen. Kunnen jullie lekker met z’n viertjes de niet-loyale klootzakken uithangen. Een ieder die graag als een goede vriend beschouwd wordt checkt HIER het aankoopadvies voor een Ford Fiesta.