Koop Aston Martin

Traditiemerk Aston Martin overweegt volgens Bloomberg een gang naar de beurs. Zoals we je onlangs nog vertelden is de beursgang van Ferrari een belachelijk succes geworden. De huidige eigenaren van de oude concurrent uit Engeland hebben dat ongetwijfeld ook meegekregen. Ze hopen daarom een enorme klapper te kunnen maken door het verkopen van hun aandelen in het Britse merk.

Aston Martin is momenteel grotendeels in handen van investeringsmaatschappijen Tejara Capital en InvestIndustrial uit Koeweit respectievelijk Italië. De twee partijen denken dat Aston Martin zo’n drie miljard Dollar waard is. Dat lijkt optimistisch, maar vergeet niet dat ook iedereen Sergio uitlachte toen hij claimde dat Ferrari 12 miljard Euro waard was. Sergio kreeg echter gelijk, want inmiddels wordt Ferrari op de beurs zelfs nog hoger gewaardeerd. Tasjes en Eau de Cologne verkopen loont nou eenmaal behoorlijk dezer dagen.

Voormalig eigenaar Ford verkocht het Britse merk eind 2007 overigens voor 925 miljoen Dollar aan een groep investeerders onder leiding van David Ricards van Prodrive. Tenminste, David en zijn crew betaalden slechts 848 miljoen Dollar, maar Ford hield zelf nog een klein belang van 77 miljoen Dollar vast.

In 2012 nam InvestIndustrial echter een belang van 37,5 procent in het merk voor slechts 150 miljoen Pond. Twee jaar geleden bleek wel dat er nog wat extra geld geïnvesteerd moest worden om het stokoude modellengamma een impuls te geven. InvestIndustrial en Tejara stopten destijds samen nog eens 275 miljoen Euro extra in Aston om de DBX te kunnen ontwikkelen.

Desalniettemin zou het een lekker rendement zijn voor de partijen als ze erin slagen om Aston Martin voor de gedroomde prijs te verkopen. Het zou na een stuk of tien gelukszoekers tevens waarschijnlijk de eerste keer zijn dat iemand echt wat verdient aan het eigendom van het mooie merk.