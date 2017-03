Koop deze 646 pk sterke Maserati op Marktplaats

Je op zoek naar een saaie, grijze cruiser om emotieloos mee van A naar B te tokkelen? Klik dan niet verder.

Want dit gevaarte is namelijk de antithese van een saai hok. Een Maserati GranTurismo met je verstand kopen was sowieso namelijk al nooit een optie. Reeds toen de auto uitkwam in 2007, waren praktische zaken zoals de bouwkwaliteit van het dashboard en de functionaliteit van de navigatie niet per se best in class.

Daarbij maakte de 4.2-liter grote motor uit de vijfde generatie Quattroporte geen onvervalste snelheidsduivel van de bijna 1.900 kilogram zware Maser. Je komt er meer dan prima mee uit de voeten in het Nederlandse verkeer, maar menig sportieve auto was ook toen al sneller.

Maar, zoals we vaker zien bij Italiaanse auto’s, werd het model gedurende de levenscyclus (die overigens nog steeds voortduurt) flink verbeterd. De goede zaken zoals het design en vooral het briljante geluid werden nog verder verfijnd en enkele zwakke punten zoals het gebrek aan power verholpen. Die nobele arbeid resulteerde uiteindelijk in de Maserati GranTurismo MC Stradale. Voor deze variant levert de grotere 4.7-liter motor standaard 450 pk, werd er 110 kilogram gewicht bespaard en zit er overal alcantara in het interieur dat de boel flink opwaardeert.

Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft, zou de Jeugd van Tegenwoordig zeggen. Novitec Rosso Tridente is het kennelijk met ze eens. Zij pakken de MC Stradale namelijk als beginpunt. Vervolgens schroeven ze er een groter inlaatspruitstuk, injectoren die meer peut kunnen verplaatsen en een forse compressor. Om het af te maken pluggen ze er ook nog een chippie in. Het resultaat mag er zijn: 646 pk en nul-naar-honderd in 3,9 seconden.

Naast het technische gebeuren kan je ook nog terecht bij de Duitse tuner voor een verlaagd onderstel, dikke wielen en de nodige aanpassingen aan de carrosserie. Om het magistrale geluid goed over te laten komen zijn er twee uitlaten met een diameter van 105 mm voorhanden. In 2011 hadden we deze video van de auto voor je in petto.

Mogelijk heeft destijds iemand de video gezien en gedacht ‘die moet ik hebben’. We kregen namelijk een tip binnen dat er een gele MC Stradale met de Novitec-goodies te koop staat op Marktplaats. De auto komt uit 2011 en heeft pas 5.450 kilometers achter de kiezen. De vraagprijs bedraagt 137.500 Euro, maar de auto heeft momenteel een Duitse toelating.

Je moet dus nog even langs de douane als je bijpassende gele platen wil hebben, wat gezien de CO2-uitstoot vast een pijnlijke aangelegenheid wordt. Ter vergelijking: standaard MC’s beginnen in Duitsland bij zo’n 85.000 Euro tweedehands. Dan heb je echter een saaie zwarte.