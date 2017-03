Koop deze ouwe Clio voor 19.000 euro

Een hoop geld, voor een hoop fun.

De Clio Williams staat hoog op het lijstje van vele liefhebbers. Een laag gewicht (982 kg leeg), een pittig en atmosferisch 2-liter blokje met genoeg vermogen (150 pk) en een onderstel dat verder op punt werd gezet zorgden voor een feestnummer van heb ik jou daar. De levenscyclus van de Clio Williams werd al uit de doeken gedaan door confrère @WillemE, rustig teruglezen kan HIER.

Wie toevallig op zoek is naar zo’n gerse Phase I heeft mazzel, want we hebben er eentje gevonden. Dit exemplaar uit 1994 heeft bijna 160.000 kilometer op de teller staan en mag mee voor 18.750 euro. Een hoop geld, maar de pret-per-euro-ratio is natuurlijk ongekend. Er schieten ons weinig auto’s te binnen waarmee je in Nederland meer phun kunt hebben zonder dat er meteen een prent op je deurmat ploft.

In rechte lijn doet ‘ie trouwens 0-100 km/u in 7,8 tellen en de pret stopt alweer bij 215 km/u. Da’s echter hard zat voor een bommetje als dit, over de Autobahn knallen laat je maar aan pensionado’s in een S-klasse over.