Te koop in Nederland: een kneiterdure Clio - Autoblog.nl

Oké, deze Clio Williams die momenteel te koop staat in Nederland is geen alledaagse Clio. Maar dan nog…

Williams rijdt momenteel (met bedroevend weinig succes) rond met Mercedes-motoren. In de jaren ’90 was het echter Renault die de motoren leverde. Dit was een aanzienlijk succesvollere samenwerking. Gedurende de jaren ’90 pakte Williams tot vijf keer toe de constructeurstitel met de Renault V10.

Als autofabrikant wil je dit succes natuurlijk ook af laten stralen op je straatauto’s en daarom was een gelimiteerde uitvoering een logische zet. Renault wachtte daarmee niet tot de vijfde constructeurstitel. In 1993 kwamen ze al met de Clio Williams. Dit was geen auto die mede-ontwikkeld was door Williams, maar dat hoefde ook helemaal niet. Een hot hatch bouwen kun je namelijk prima aan Renault Sport (je weet wel, zo heette Alpine vroeger) overlaten.

Naast een link met de Formule 1 had de Clio Williams als homologatiespecial ook een link met de rallysport. Voor homologatie hoefden er maar 2.500 stuks gebouwd te worden, maar het werden er uiteindelijk meer dan 12.000. Dat vond niet iedereen even leuk. In ieder geval niet degenen die er een kochten in de veronderstelling dat het een limited edition van 3.800 stuks zou zijn.

Maar goed, de Clio Williams was dus naast homologatiespecial ook een feestnummer. Vandaag de dag houdt dat in dat je een speciaal kleurtje krijgt met eventueel wat stickers en als je veel geluk hebt zelfs een spoiler. Zo makkelijk maakte Renault zich er niet van af.

Integendeel, van de Clio Williams is serieus werk gemaakt. De 2,0 liter motor had niet alleen een grotere cilinderinhoud dan de 1.8 van een reguliere Clio 16V, maar ook de zuigers, drijfstangen, nokkenassen en krukas waren gewijzigd. Dit resulteerde in 150 pk en 175 Nm koppel, op een gewicht van nog geen 1.000 kg. Ook onder meer de versnellingsbak en het onderstel werden stevig onder handen genomen. Kortom: er was alles aan gedaan om de Clio Williams een heel fijn scheurijzer te maken.

Uiteindelijk kreeg de Clio Williams óók een speciaal kleurtje (Blue Sport in combinatie met goudkleurige velgen), maar dat is bijzaak. Hoewel het natuurlijk wel een gave en zeer herkenbare combi blijft.

Nog even over de auto waar het eigenlijk om gaat in dit artikel: deze specifieke Clio Williams uit 1997 die nu te koop staat in Nederland. Het betreft een exemplaar uit de derde en laatste serie. Deze heeft wat meer luxe aan boord dan de eerdere versies, bijvoorbeeld een glazen schuifdak en elektrisch verstelbare spiegels. Ook heeft deze een iets lichtere tint blauw (Blue Monaco in plaats van Blue Sport) dan de eerste twee series.

Dan nu het slechte nieuws: de prijs. Premium Classics vraagt voor dit exemplaar met 56.000 km op de klok, hou je vast… €39.950. En dat terwijl het er niet eens een van de eerste serie is. Nog niet zo lang gelden vonden we 20 mille al een hoop geld voor een Clio Williams.

Foto’s: Premium Classics