Koop een Passat W8 Variant op Marktplaats

Voor weinâg.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd bij Volkswagen. In het begin van dit millennium deden ze er bij VAG nog van alles aan om Volkswagen een soort van premium merk te maken. Kijk maar naar de Phaeton, de Touareg en deze Passat met W8 onder de kap. Het devies: veel cilinders onder de kap en veel zacht plastic in het interieur.

Vooral wat betreft dat eerste is het tegenwoordig armoede bij Volkswagen. De opvolger van de B5 Passat had nog maximaal zes cilinders onder de kap. Het huidige model (rijtest) moet het zelfs zien te redden met een 2000cc groot vierpits turboblokje als topmotorisering. Denk je de stofzuiger even weg is dat letterlijk maar half de motor uit de machtige Passat W8 van weleer. Ook qua onderstel is het B5 platform dat gedeeld werd met luxe broeder A4 inmiddels vervangen door het MQB-platform dat gedeeld wordt met onder andere de Golf.

Kortom de Passat heeft flink moeten inleveren de afgelopen jaren. Volkswagen werd weer gewoon Volkswagen en luxe fratsen werden weer overgelaten aan Audi. Maar, gelukkig kan de liefhebber van hele dikke Volkswagen’s nog altijd uitwijken naar de modellen van toen, inmiddels verworden tot begerenswaardige youngtimers.

Neem nou deze Passat W8 Variant uit 2002. Deze sleeper schreeuwt toch gewoon goede smaak. Holleeder had er eentje. Leo de Haas ook. Iedereen begrijpt waarom. Kijk bijvoorbeeld naar die vier uitlaatpijpen, die Recaro’s aan de binnenkant en die perfecte wielen. Een sedan was wellicht chiquer geweest, maar zo’n station is wel zo bruikbaar.

En dat wil je, want zoals de verkoper al aangeeft gaat de echte liefhebber er natuurlijk dagelijks mee rijden. Zelfs al is de auto een ‘verzamelaarsexemplaar’. Wat hij daar precies onder verstaat, wordt duidelijk als we lezen dat de auto een kilometerstand heeft van 198.989 en dat de auto geïmporteerd is uit Duitsland.

Oké, dat is een beetje flauw. Als het goed is zitten de onderhoudsboekjes bij de auto, evenals rekeningen waaruit zou moeten blijken dat de automaat de nodige liefde heeft gekregen. De vraagprijs van de opper-Passat bedraagt 5.500 Euro. Maar voor potentiële kopers heeft de verkoper nog wel een boodschap te melden:

“Let op!

Betreft particulieren verkoop.

Uiteraard worden onzin biedingen per direct verwijderd. Bandenschoppers, gelukzoekers, testpiloten en “ik moet nog even met mijn vrouw overleggen” dienen thuis te blijven! Kortom, neem uw vrouw/partner gelijk mee, anders zonde van uw en mijn tijd! Proefrijden enkel bij serieuze gegadigde!”

Dat je het maar weet…

Bedankt Robert voor de tip!