Koppelbaas: de nieuwe BMW M550d xDrive!

We wachten nog steeds op de G30 M5 die zal worden uitgerust met AWD. Voor de liefhebber van het meer koppelrijke spul is deze nieuwe M550d xDrive de spec die je moet hebben. De 3.0 L6 onder de kap is uitgerust met maar liefst vier turbo’s en da’s er eentje meer dan op de vorige M550d. Het vermogen groeit naar 400 pk bij een koppel van 760 Nm. Dat koppel is bovendien beschikbaar vanaf een Henk Wijngaardesque 2.000 rpm. Vanaf 1.000 rpm is trouwens ook al 450 Nm beschikbaar.

Turbotechniek is dus de crux van het verhaal. BMW gebruikt twee lagedruk turbo’s doen het werk onderin en pas vanaf 2.500 rpm komen de twee grotere compressors meespelen. Schakelen hoeft niet, want de 8-traps automaat doet het werk voor je. Deze transmissie is door M Performance onder handen genomen en dus gaat de nieuwe M550d in 4,4 tellen naar 100 km/u. De Touring doet er 0,2 s langer over. Let wel: de M5 F10 deed 4,3 tellen over de standaardsprint, om maar even aan te geven hoe snel de nieuwe topdiesel is.

Het verbruik bedroeg op de cyclus 5,9 l/100 km bij een uitstoot van 154 g/km. De M550d staat verder op een 10 mm verlaagd sportonderstel van M Sport en voor het serieuze bochtenwerk vink je op de optielijst prijzige pakketjes aan als Dynamic Damper Control. Qua uiterlijk herken je de topdiesel aan iets gewijzigde bumpers, een diffuser onder de bips, blauwe remklauwen en een kleine spoiler io de sedan.

Prijzen zijn helaas nog niet bekend.