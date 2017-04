Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Rusland 2017

Wie is de snelste op het circuit over het voormalig Olympische park?

Q1

Niemand minder dan thuisrijder Kvyat gaat als eerste de baan op, gevolgd door een hele trein aan auto’s. Het zijn met name de mindere goden die direct een tijd proberen te zetten, terwijl veel van de toppers no even hun moment afwachten. Overigens zet Kvyat niet meteen een toptijd neer, teamgenoot Sainz is tijdens zijn eerste poging bijna een halve seconde rapper. Hij is dan ook de snelste van het halve veld dat tot nu een tijd heeft neergezet.

Even later staat de letters VER heel even bovenaan, totdat niet veel later Valtteri Bottas liefst 1,8 seconden sneller is. De Fin is traditioneel snel op dit circuit, de afgelopen drie jaar kwalificeerde hij steeds als derde. Let wel, hij reed de vorige seizoenen zeker niet in een topauto.

Weer is er geel in de allerlaatste momenten van de eerste sessie, waardoor een aantal mensen van het gas moesten en geen snellere tijd meer konden zetten. In China was Verstappen daardoor het haasje, ditmaal zorgt een crash van Jolyon Palmer er voor dat onder andere Grosjean alvast mogen gaan douchen. De Zwitser was bezig zijn tijd te verbeteren, maar moest van het gas af. Ook Ericsson, Wehrlein, Vandoorne en Palmer zelf liggen er na Q1 uit.

Q2

Wederom is Bottas de snelste, ditmaal zelfs vrijwel twee volle secondes rapper dan Verstappen op plek 5, met de Ferrari’s op zekere afstand van de twee Mercedessen. Het zijn nog geen definitieve tijden, maar de achterstand van Red Bull op Mercedes en in iets mindere mate Ferrari lijkt enorm.

Zoals gebruikelijk is de laatste minuut het spannendst. Enkel Bottas, Hamilton en Verstappen blijven binnen, de rest doet een verwoede poging hun tijden te verteren. Perez is de eerste die zichzelf uit de gevarenzone rijdt, iets wat Alonso niet lukt. Massa gaat nog aan Verstappen voorbij, terwijl Raikkonen een twee tijd noteert. Het wachten is nu op de Toro Rosso’s, die momenteel nog onder de streep staan. Helaas lukt dat beiden niet en dus mogen Sainz, Kvyat, Stroll, Magnussen en Alonso zich klaar gaan maken voor morgen.

Q3

Oef, dat ging maar net goed tussen Hamilton en Hulkenberg, die elkaar behoorlijk in de weg rijden tijdens hun outlap. Raikkonen zet als eerste een pole-tijd, waar Vettel niet meteen aan kan tippen. Bottas lijkt op weg dat wel te doen, maar het lukt hem nét niet, net als Hamilton, die een vierde tijd zet achter Vettel. Ricciardo en Verstappen staan op dat moment respectievelijk vijfde en zesde, op een schier onoverbrugbare afstand tot de twee topteams. Onderaan vinden we de twee Force India’s en de Renault van Hulkenberg, die het toch maar knap tot Q3 geschopt hebben.

Tegen het einde van de sessie gaan de mannen voor een tweede run. Kan Raikkonen zijn eerste pole sinds 2008(!) pakken, of wordt het toch Bottas, Hamilton of Vettel die er met de buit vandoor gaat? The Iceman is de eerste die een poging gaat wagen sneller te gaan en het lukt hem niet zijn eigen tijd nog wat scherper te zetten. Vettel hapt toe en gaat 0.0059 seconden sneller. Bottas lukt het niet en wordt derde, terwijl Hamilton vierde wordt. Een compleet rode eerste startrij! Verstappen moet enigszins teleurstellend niet alleen Ricciardo, maar ook Massa voor zich dulden.

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Ricciardo

6. Massa

7. Verstappen

8. Hulkenberg

9. Perez

10. Ocon

11. Sainz

12. Stroll

13. Kvyat

14. Magnussen

15. Alonso

16. Palmer

17. Vandoorne

18. Wehrlein

19. Ericsson

20. Grosjean