“Kwart van VW-rijders heeft problemen na dieselfix”

Een fix die tot meer problemen leidt, dat kan niet de bedoeling zijn.

Vanavond werd in het programma Radar van AvtroTros aandacht besteed aan diesels die waren voorzien van de welbekende sjoemelsoftware. Zoals bekend worden deze auto’s softwarematig aangepast waardoor ze alsnog aan de geldende uitstooteisen voldoen. Het lijkt er echter op dat die fix in sommige gevallen leidt tot nieuwe (technische) problemen.

De problemen

1.400 respondenten hebben meegedaan aan een onderzoek van dit programma. Van deze groep hebben 638 VW-eigenaren de fix laten uitvoeren en volgens Radar ondervindt een kwart van die personen sindsdien problemen met de motor. Hiervan heeft 30 procent problemen met de EGR-klep die veel sneller vervuild zou raken. Die moet vervolgens worden gerepareerd of vervangen en dat kost uiteraard geld, waarbij het ene geval wel onder coulance gerepareerd wordt en het andere geval weer niet. Hoe zo’n EGR-klep werkt lees je trouwens HIER. Op het puntje coulance komen we hieronder terug.

Verder zou 57% van de respondenten met problemen merken dat de motor minder vermogen levert en 38% van deze groep zegt vaker te moeten tanken. Ook zeggen sommige respondenten dat hun auto vaker naar de garage moet, zonder dat duidelijk is wat er precies mis is met de auto. Anderen klagen over problemen met roetfilters, rare geluiden en vreemde storingen.

Van deze probleemauto’s is de helft nog niet gerepareerd, al weten we natuurlijk niet aan welke partij dat precies ligt. Bij 17% van deze personen is er wel een reparatie geweest, maar is het probleem niet verholpen. In 23% van de gevallen is het probleem gelukkig wel middels reparatie verholpen.

Coulance?

Los van de klachten is natuurlijk ook de vraag hoe er met coulance wordt omgegaan interessant én relevant. 29% van de personen die reparaties lieten uitvoeren kreeg géén coulance, zij betaalden alle reparaties zelf. 32% kreeg korting die in 40% van de gevallen tussen 70 en 100% van het totale bedrag lag.

De personen die we nu nog niet hebben gecoverd kregen een andere vorm van coulance aangeboden. Radar heeft het over zaken als een gratis servicebeurt en vaste kortingsbedragen.

Wel/niet laten uitvoeren

Blijft over de vraag waarom een groot deel van de respondenten (625 personen) geen fix heeft laten uitvoeren. Een deel is het wel van plan, maar heeft nog geen oproep gehad. Van de mensen die niet van plan zijn om hun diesel te laten repareren is een deel (33%) bang voor vermogensverlies. Anderen (27%) vrezen dat het milieu niet is gebaat bij de fix en nog eens 16% is bang voor storingen en schade aan de motor. Deze angst komt voort uit ervaringen van anderen, maar ook schijnen sommige garages de fix af te raden.

Reactie importeur

Uiteraard heeft Radar Pon aan de jas getrokken voor een reactie. De importeur wilde niet in de studio verschijnen, maar heeft aangegeven elk individuele geval zeer serieus te nemen en te streven naar een oplossing in de vorm van maatwerk. Uiteraard hebben wij ook geprobeerd om iemand te spreken te krijgen, maar de importeur was helaas niet bereikbaar.