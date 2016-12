Lezersvraag: Is jouw auto weleens vernield door vandalen?

Iedere gradatie telt, van een kras met een sleutel over de deur, tot een volledig uitgebrand wrak.

Oud en Nieuw komt er weer aan, dé perfecte gelegenheid voor ’s lands schorriemorrie om eens flink aan het slopen te slaan. Of dat nou met vuurwerk, stenen, hamers, of lege flessen gebeurt boeit meestal niet, tijdens de oudejaarsnacht draaide gemiddelde Tokkie nog harder door dan Matthijs van Nieuwkerk iedere avond op tv. “We staan met een pilsje op straat, dus mogen we ook best alles slopen wat we tegenkomen.”

Straatmeubilair is een geliefd slachtoffer voor de kleine Roderickjes en Dirk-Jannetjes die ’s nachts de straten onveilig maken, maar helaas gaat er ook veel te vaak auto’s in vlammen op.

Ik persoonlijk ben de dans redelijk goed ontsprongen in mij leven. Ooit 1 keer een schroeiplekje op het dak gehad van een rotje dat daar ontplofte, maar dat was dan ook alles. Maar dat het ook anders kan, zien we helaas veel te vaak. Zelfs van heel dichtbij.

Met dit in het achterhoofd mijn vraag aan jullie; is er ooit weleens iets moedwillig vernield aan jouw auto? Dat hoeft natuurlijk niet perse gebeurd te zijn met Oud en Nieuw, maar het mag het hele jaar door. Doen we niet moeilijk over.

De reacties kun je zoals altijd weer kwijt in de comments.