Lezersvraag: welk model heeft de mooiste grille?

De grille is hét visitekaartje van een automerk. Geen goede voorzijde is al gauw een afknapper.

Typische familieneuzen. We kennen het bijvoorbeeld van BMW, Mercedes en Audi die sinds jaar en dag familiekenmerken toepassen op de modellen. Vandaag de dag zijn het echter niet alleen die drie met een bekende grille. Steeds meer autofabrikanten kiezen voor één hoofdontwerp qua modelneus en gaan hier vervolgens mee aan de slag voor het complete gamma. Denk aan Kia met de ‘Tiger Nose’ grille, of de Lexussen van tegenwoordig, die vrijwel allemaal een enorme muil hebben gekregen.

Welke grille is naar jullie mening nu het mooiste? De klassieke nieren van BMW, de neusjes van Mercedes met een dikke ster, of de strakke en degelijke designtaal van Peugeot? Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een model met een compleet eigen gezicht, zoals de Audi R8 of de Mercedes SLS. De lezersvraag kwam tot stand in samenwerking met @WillemE, toen we het hadden over de eerste redactie-barbecue van 2017. Ondergetekende trapt af. Ik kan eigenlijk niet kiezen en dus geef ik Mazda dit keer de credit. Ze doen momenteel goede zaken met de strakke grille op bijvoorbeeld de CX-5. De voorkant van de moderne Mazda’s ogen volwassen, modern en kunnen qua design zeker opboksen tegen de concurrentie.

De spelregels zijn overigens niet beperkt tot het moderne spul. Zo koos @WillemE voor de grille van de Alfa Romeo 147. “Het is gewoon een zeer fraaie grille”. Ook kunnen we beiden het frontje van de BMW E39 5-serie zéér waarderen. Enkele voorbeelden ter inspiratie check je hieronder. Van een BMW 507 tot een SLS, welke grille springt er absoluut uit?