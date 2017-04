Lijstje! 8 replica’s op Nederlands kenteken

Niet alleen in de Amerika's, maar ook in Nederland hebben we een aantal knutselauto's rijden.

Een Ferrari, een klassieke supercar of Amerikaan. Supervet, maar voor velen onbereikbaar. Nu kun je keihard gaan werken om ooit op één dag naar een dealer te gaan om daar je droombolide te kopen, of haalt wat gereedschap en gaat zelf aan de slag in een schuur. De derde optie is dat je zo’n knutselauto kant en klaar van iemand of van een partij koopt.

Dat er in ons land een aantal van deze aparte auto’s rondrijden wordt wel duidelijk na het checken van dit lijstje. Fugazi Ferrari’s, een kant en klare “Shelby Cobra” of een model pakken en dan een soort hommage creëren van weleer. Het komt allemaal voorbij.

Pilgrim Sumo “AC Cobra”



Deze wagentjes kun je kant en klaar als kitcar kopen. Ze staan ook op kenteken omschreven met de naam en het model van de creatieve fabrikant en lijken qua koets op de Amerikaanse klassieker.

“Ferrari F40”

Onder deze auto gaat wellicht een Peugeot 406 of een Pontiac schuil. Bij de RDW is deze auto gekeurd als “FERRARI REPLICA F40”. Laat ze het in Maranello maar niet horen..

“Jaguar XK180”

Op basis van een XKR. Meer informatie over deze auto lees je HIER.

“Audi R8”

Enkele designelementen van een R8, verwerkt op de kleinere TT. Of het echt mooi is..

“Ferrari F355”

Nope, gewoon een Pontiac Fiero.

“Aston Martin Vanquish”

Geen dikke Vanquish. Je kijkt naar een Jaguar XK8 uit 1998.

“Ferrari California”

Deze replica is bijzonder goed gelukt. Hier gaat een Nissan G35 X onder schuil.

“Porsche 911 GT1”

Met dit ding trek je vast en zeker de aandacht. Deze Boxster is een replica van de legendarische GT1.