Live: de Mercedes AMG GT Concept

Oh wat is 'ie mooi.

Vanochtend lekte ‘ie al uit en vervolgens kregen we ook de specs binnen. Betekent dat dat we inmiddels genoeg hebben van de GT Concept van Mercedes-AMG? Natuurlijk niet! Het is misschien nog een tikje vroeg om er over te speculeren, maar misschien wordt dit wel een van de kanshebbers op de auto van de beurs. Hoewel, die Bentley Speed 6e was ook wel erg mooi natuurlijk…

Enfin, het recept is dus inmiddels bekend: de GT Concept is een soort AMG GT, alleen dan met vier deuren en naast de 4.0 V8 een bak extra elektropower onder de kap. Wat we er precies van gaan terugzien is onduidelijk. Komt dit model de AMG GT range uitbreiden? En wat moet er dan gebeuren met de CLS? Dat zijn de zware keuzes waar de head-honcho’s bij Mercedes voor staan.

Het enige wat ik zelf niet zo mooi vind aan de auto is de plethora aan raamstijlen aan de achterzijde. Een vervelende kwaal waar ook potentieel concurrent Panamera aan lijdt. En de velgen zijn ook wat raar, maar dat is een easy fix. Voor de rest is het een topding. BAUW DAN!