Live: de Volkswagen Tiguan Allspace, saai maal zeven

To space and beyond!

Naast de toffe Arteon heeft Volkswagen uiteraard ook haar bread and butter op de beurs staan. Oké, de verkooptoppers van het merk heten nog altijd Golf en Passat. SUV’s nemen echter een steeds groter wordende stukje van de automotieve taart in handen en dus moet Volkswagen daar ook in mee.

De gewone nieuwe Tiguan kennen we al een tijdje. Maar, met de komst van Skoda Kodiaq (rijtest) kreeg die auto opeens te maken met concurrentie uit eigen VAG-huis. De Kodiaq is namelijk een slagje langer dan de Tiguan en daardoor leverbaar met zeven zitplaatsen. Mensen met een joekelig groot gezin konden dus alleen terecht bij de Tsjechen.

Met de Tiguan Allspace komt daar verandering in. Het is kortom Volkswagen’s manier om tegen Skoda te vertellen ‘all your base are belong to us’, wat feitelijk natuurlijk ook klopt. Deze referentie naar een oude Japanse computergame met een hilarische Engelse ondertiteling heb ik al eerder gemaakt in verband met de Tiguan Allspace. Ik maak ‘m echter gewoon nog een keer, want voor de rest is er niet zoveel leuks te vertellen over dit model. Het is vooral een kloeke gezinsbak voor kloeke gezinnen.