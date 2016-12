Manoeuvreer je in een Mercedes Maybach op Marktplaats

Ja die auto is Duits, we zijn in vorm, ey!

Er is alweer bijna een jaar voorbij. Misschien heb je het dit jaar druk gehad en staat er op je lijstje met goede voornemens voor volgend jaar dat je af en toe wat meer tijd voor jezelf wil nemen. Het hoofd leegmaken, lekker relaxen in een luie stoel, je kent het wel. Zo niet check dan even hoe @wouter het voordoet in deze rijtest met de Maybach Mercedes S600.

Het probleem is alleen, hoe meer je relaxt, hoe minder tijd je hebt om de broodnodige pegulanten te verzamelen die zo’n Maybach vereist. En als je die Maybach niet hebt dan kan je ook niet relaxen. Gelukkig komt autoblog wederom met de oplossing voor deze vicieuze cirkel van ellende. Op Marktplaats kan je namelijk voor het schappelijke bedrag van 159.500 Euro deze Mercedes-Maybach S500 oppikken. Dat is dus relaxen met de kop eraf!

Hoewel, ten opzichte van de kale nieuwprijs van een Mercedes-Maybach S500 is deze auto maar een lousy 10.000 Euro goedkoper, ongeveer. Maar goed, dit soort wagens worden natuurlijk nooit zonder opties verkocht en die extra’s zijn peperduur. In dit geval kun je er gerust op zijn dat de vorige eigenaar de prijs voor de toerenteller en het IWC-klokje al voor zijn rekening heeft genomen.

De zwarte ‘S’ heeft 19.595 kilometer gereden en verkeert volgens de verkoper niet gewoon in nieuwstaat, maar in ‘werkelijke nieuwstaat’. Naar verluidt start ‘ie zelfs elke keer bij de eerste poging, in tegenstelling tot de Mercedes-Maybach S600 van Kanye. Kortom, grijp deze kans, plak er een ‘600’ badge op en voel je net Lewis Hamilton terwijl je cruist in deze dikke Merc Maybach.

Bedankt Rachid voor de tip!