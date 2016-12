Massa wil best nog een jaartje bij Williams rijden

En wij kennen één Fin die daar dol- en dolblij mee zou zijn...

Over de bizarre stoelendans die momenteel in de F1 bezig is, hoeven we je niet meer te vertellen. We weten dat Nico Rosberg er van het een op het andere moment mee ophield en dat het te kloppen team, Mercedes in dit geval, met een levensgroot probleem zat. Want wie moest dat stoeltje nou opvullen. Alonso niet, Max niet (al zou hij samen met Ricciardo wél als eerste aan de telefoon gehangen hebben toen het nieuws van Nico naar buiten kwam) en ook de Maldonator niet.

De Fin Valtteri Bottas was voor het team van Toto en Niki de gedoodverfde opvolger, al liepen ze daar ook tegen problemen aan. Omdat Massa zijn racehelm aan de wilgen had gehangen en Williams een rookie had aangenomen, wilden ze Bottas niet laten gaan. Want twee rookies was geen goed plan en de enige met ervaring die geen zeteltje heeft, is wederom Maldonado. En het is nog een tandje kostbaarder om hem te laten rijden dan twee nieuwelingen achter het stuur te zetten…

Maar aan al dit gehannes lijkt nu een einde te komen, als we autosport.com mogen geloven. Zij zeggen namelijk dat Massa met de hand over zijn hart heeft gestreken en alsnog een jaartje doorgaat bij Williams. De contracten zijn nog niet getekend, maar het zou voor Williams fantastisch nieuws zijn. Ze hebben een bewezen goede coureur in het team, Bottas gaat op goede voet (en misschien met een lekkere afkoopsom erbij) naar Mercedes, die ze een flinke korting op de motoren aanbiedt. Bovendien krijgen ze Pascal Wehrlein erbij als derde rijder… Katsjing!

Sowieso gaat het nog wel even duren voordat we nou eindelijk écht te horen krijgen hoe het allemaal zit, Mercedes heeft gezegd dat het pas na de jaarwisseling uitspraken doet. Maar als bovenstaande geruchten kloppen, (waar wij al een beetje van uitgingen) dan weten we voldoende met z’n allen.