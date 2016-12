Max Verstappen gaat niet meer op bezoek bij opa Frans

Een kleine tranentrekker zo aan het einde van het jaar.

Vanochtend belde regiozender L1 Frans Verstappen, opa van Max, om terug te blikken op afgelopen jaar en dat -moeilijk verstaanbare- gesprek kreeg al snel een wat treurige wending. Opa heeft zowel Max als Jos al maanden niet meer gezien of gesproken. Dat laatste kan hem niets schelen, maar dat eerste betreurt hij zeer. “Gien respek veur opa”.

De vermeende mishandeling van Frans door zijn zoon Jos eind juli zou de oorzaak zijn, al trok opa zijn aanvankelijke verklaring snel en melde hij later dat er niets gebeurd was. Da’s dan wel een imaginaire gebeurtenis met forse gevolgen, want de relatie met Jos zou daarna flink verslechterd zijn. Overigens werd bovenstaande foto van Max in opa’s ijssalon in Montfort op 6 september genomen, dus met Max is in ieder geval op een later moment nog contact geweest.

Hoewel Opa trots is op de prestaties van zijn kleinzoon, heeft hij kerst moeten vieren zonder bericht van Max of Jos en lijkt hij ook niet te hoeven rekenen op een familiebezoekje op 1 januari. Wel gaat hij door met het vertonen van races voor fans in zijn ijssalon, waar Jos het volgens Frans dan weer niet mee eens zou zijn.

Zo, en nu is het weer even klaar met die familie-ellende. Mogen ze het verder lekker zelf uitzoeken, al hoop ik dat Max zich niet te veel laat afleiden tussen het gezanik tussen zijn opa en vader.

Foto’s: Gelato di Casa op facebook