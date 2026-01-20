Waarom deze speciale Porsche vloermatten van echt hout heeft

Het is maar waar je van hout…

Vloerbedekking voor je auto is er in allerlei materialen. De chiquere auto’s doen het met lamswol dat aanvoelt als een wolkje, het ruigere spul gebruikt liever rubber om modder en andere narigheid makkelijk vanaf te spoelen. Porsche voegt een nieuw materiaal toe aan dit lijstje: echt hout. Je komt het spul ook tegen als vloer in de kofferbak. Eh? Handig?

De reden voor de vloerbedekking van boomingewanden is een samenwerking tussen Porsche en de Oostenrijkse botenbouwer Frauscher. Zoals wel vaker, werken de twee merken samen om elkaar te versterken. Het nieuwste project heet de Frauscher x Porsche 790 Spectre: een speedboot met dezelfde elektro-aandrijflijn en batterij als de Macan Turbo.

Zowel de elektrische auto als de elektrische boot hebben een 100-kWh batterij (die van 10 tot 80 procent kan laden in maar 21 minuten) die in de Porsche voor een rijbereik van 591 km zorgt. Hoe ver je komt met de speedboot? Dat blijft onduidelijk. Het vermogen weten we wel: 639 pk en 1.130 Nm.

Porsche Macan Turbo Concept Lago

Natuurlijk moet de lancering van de nieuwe boot gevierd worden met een speciale Macan-versie. Mocht je al om zijn: helaas, de auto die je hier ziet is een studiemodel en blijft dat voorlopig ook.

Dat betekent overigens niet dat deze Macan in z’n geheel onbereikbaar blijft. Er zijn een paar productiemodellen tegen de hoofdprijs. De Sonderwunsch-afdeling bekommerde zich namelijk over de speciale Macan. Zijn affiniteit met het water komt op verschillende manieren terug.

Zo is het Sport Chrono-klokje in het midden van het dashboard verwijderd. In plaats daarvan wijst een kompas je de weg. Tevens is er speciale stoelbekleding, leer op ventilatieroosters en contrasterende stiksels in de kleur Night Green. Maar de geinigste aanpassing is toch wel de houten vloermatten. Dit doet Porsche om de ”nautische stijl” van de Macan over te brengen.

Andersom geniet de speedboot dan weer van wat Porsche-spulletjes. In dit geval kwamen Porsche Exclusive Manufaktur-medewerkers in actie. Zij kozen de kleur ‘Darkteal Metallic’ uit het PTS-programma voor de boot en de Macan. Op de sideblades zit een ‘Frauscher x Porsche’-opschrift en ook aan boord zijn wat Porsche-referenties. Denk aan sportstoelen met Porsche-logo’s, de vijf ronde instrumenten en, de leukste als je het mij vraagt, de startknop links langs het stuur.

De Frauscher x Porsche 790 Spectre-speedboot kun je dus wel gewoon kopen. Tenminste, als je hem kunt betalen uiteraard. Een prijs noemt de Oostenrijkse botenboer niet, maar aangezien eerdere Porsche-bootjes voor ongeveer een half miljoen euro van eigenaar wisselde, ben ik bang dat deze Macan-voor-op-het-water niet goedkoop zal zijn. Dat is de Macan Turbo ook niet, maar dat is wel een goede EV, toch? Je komt er in de video hieronder achter!