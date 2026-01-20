De bestverkochte Skoda van 2025 is géén SUV en ook geen EV!

Crossovers en elektrische auto’s aan de kant: dit is de baas bij Skoda!

Voor autorijdend Nederland was 2025 weer een jaar waarin de EV nog meer terrein won. Nog altijd topt de elektrische vierwieler de verkooplijsten nog niet, maar kruipthij wel steeds meer naar dat punt toe. Dat zien we ook aan de verkopen van Skoda in Nederland. Het aantal nieuwverkochte EV’s steeg met 300 procent naar 15.100 stuks, met grote dank aan de Skoda Elroq.

Zoomen we uit, dan zien we dat andere landen nog niet zo gewend zijn aan het kopen van nieuwe elektrische Skoda’s. Ja, de Elroq is de op-een-na bestverkochte EV van Europa, maar de absolute verkooptopper binnen het wereldwijde Skoda-aanbod is noch een EV, noch een SUV of crossover.

Bestverkochte Skoda van 2025

Als we naar het lijstje bestverkochte modellen kijken, dan valt iets interessants op. Ondanks alle SUV’s en crossovers waarvan de naam op een -q eindigt, is de Skoda Octavia de bestverkochte Skoda van 2025. Het merk verkocht er in twaalf maanden tijd 190.300 van. Dat is 11,8 procent minder dan in 2024, maar nog wel ruim genoeg voor de koppositie.

Op de tweede plek vinden we de grootste Skoda in het gamma: de Kodiaq met 130.400 verkopen. De Elroq vinden we pas op plek zes terug, zelfs achter de Skoda Fabia. Vreemd genoeg wil het broertje van de Octavia, de Skoda Superb, niet zo lekker verkopen. Hiervan kregen er 75.900 nieuwe kentekenplaten.

Skoda verovert India?

Over het algemeen mag Skoda niet klagen. De autobouwer verkocht in 2025 maar liefst 1.043.900 auto’s, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2024. De belangrijkste markt blijft West-Europa (599.300 verkopen) en in het bijzonder Duitsland (211.100 verkopen). De grootste groeimarkt was echter India met 96,1 procent meer verkopen dan in 2024.

Hoe gaat Skoda dit succes proberen te evenaren in dit nieuwe jaar? Het merk heeft in ieder geval al twee nieuwe potentiële verkooptoppers aangekondigd. Er komt nog een elektrische compacte SUV genaamd Epiq. Dit wordt zeg maar een Skoda T-Cross. Helemaal aan de andere kant van het SUV-spectrum brengt Skoda in 2026 de Peaq uit, wat dan weer een zevenzitter is gebaseerd op de Vision 7S-conceptauto.