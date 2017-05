Maximale metamorfose voor viaduct

Laat het bouwen maar aan ons over!

Terwijl we maar nieuw asfalt blijven aanleggen, is het ook belangrijk om te denken aan de natuur om ons heen. Daarom heeft het Rotterdamse architectenbureau MVRDV in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul een oud viaduct omgetoverd tot een heus park. Afgelopen zaterdag opende burgemeester Park (hoe hilarisch kun je het hebben) samen met architect Winy Maas het project genaamd Seoullo 7017. De naam ‘Seoullo 7017’ verwijst naar het jaar van de bouw en renovatie van het viaduct. Er was ontzettend veel belangstelling voor het nieuwe park, aangezien 250.000 bezoekers kwamen tijdens de opening kijken.

Het omgetoverde viaduct is ongeveer een kilometer lang en inwoners van Seoul kunnen in alle rust langs de bomen, planten, galeries, winkels en een theater wandelen. Daarnaast is de parkbrug een heuse plantenbibliotheek, met ruim 24.000 planten en 232 verschillende plantensoorten. Het kostenplaatje voor dit alles bedroeg 50 miljoen euro en burgemeester Park hoopt dat het de stad op de kaart gaat zetten. Het laat in ieder geval zien wat je met een stuk oud asfalt kunt doen.