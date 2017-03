Mercedes-AMG GLC43: rijtest en video

Geen V8, maar toch een AMG badge en dat alles in een midsize SUV. Eerlijk gezegd had ik er niet direct zin in, maar de SUV met de vreemde naam bleek toch de moeite waard.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

GLC, GLA, GLE?

Bij Mercedes-Benz zagen ze zelf ook de bomen in het SUV bos niet meer, dus moest er iets met de naamgeving gaan gebeuren. Voorlopig zien we alleen maar meer carrosserievarianten uit de kokers van de productmanagers in Stuttgart komen, dus enige structuur was van harte welkom. Een deur verder bleek dat ze daar al over hadden nagedacht en dus volgen de SUV’s voortaan de naamgeving van de limousines/ hatchbacks. De kleinste Mercedes-Benz heet A-klasse en dus kreeg de kleinste softroader direct de naam GLA. De GLK past bij de C-klasse en mag voortaan door het leven als GLC. De car formerly known as M(L)-klasse is van formaat E-klasse en heet dus GLE. In hetzelfde stramien werd de grootste SUV omgedoopt van GL naar GLS.



AMG light

Dat klinkt misschien wat onrespectvol, maar het idee is solide. Audi doet het (per ongeluk?) vanaf de jaren negentig al goed. De S-modellen zijn iets sportiever, maar voor het echt ruige werk moet je doorsparen voor een RS. Zowel BMW als Mercedes-AMG bedachten zich twee decennia later dat er blijkbaar wel iets in het idee uit Ingolstadt zat en kwamen toen ook met een iets minder ruige performance variant.

Voor de voortstuwing zorgt een 3,0-liter grote V6-biturbomotor, het is overigens de enige zescilindervariant die in de GLC leverbaar is. Met dat laatste bijzinnetje kun je je wellicht voorstellen dat we wat weinig liefde voor de GLC zouden kunnen hebben. Zo’n viercilinder dieseltje is meer een figuurlijk verstandshuwelijk, dan dat we gek van liefde voor de deur van de dealer liggen. SUV is per definitie net even zwaarder en minder gestroomlijnd dan een sedan en staat ook nog eens hoger op zijn poten. In ruil voor de hogere zit, lever je dus altijd in qua rijeigenschappen. Wat dat betreft is natuurkunde niet zo heel ingewikkeld, maar het maakt dat een SUV met smaakje AMG-light direct op een achterstand begint.

Had ik al gemeld dat ik er niet direct waanzinnig veel zin in had? Natuurlijk is het geen straf om in een SUV met een straf prijskaartje rond te rijden, maar ik verwacht geen hilarische dagen vol met puur rijplezier. En dat werden het wel, want soms is zijn auto meer dan de delen. Daar doe ik het AMG 43 blok overigens tekort mee, want direct tijdens de start klinkt de V6 met twee turbo’s fantastisch. Het zou me niet mogen verbazen, want de geluidsdokters bij AMG staan er om bekend dat hun producties uit uitlaat en met het inlaattraject dik op orde zijn.

Qua prestaties valt het ook niet tegen, verre van zelfs. De V6 levert 367 pk en 520 Nm, wat voldoen is voor een sprint in minder dan 5 seconden naar de honderd. Dat is rete-snel voor een SUV en om de topsnelheid te beteugelen is het grote frontale oppervlak niet voldoende, de elektronica maakt er namelijk een einde aan bij 250 km/u.

OK, dus vierwielaandrijving hoeft niet saai te zijn!?

Teksten zoals “AMG performance 4MATIC vierwielaandrijving met op de achterwielen gerichte koppelverdeling” komen vaker terug in persberichten en vaak blijken die auto’s dan ook wel een stapje met de achterzijde te kunnen zetten. Bijvoorbeeld als je met het linkervoorwiel een forse stoeprand, een kleine rotspunt of adolescent boompje meepakt. Dat zijn de momenten waarop de gemiddelde vierwielaandrijver een zwieper aan de achterzijde durft te geven.

De GLC43 is anders, want de ingenieurs sturen 69 procent van het koppel naar de achteras en dus slechts 31% naar de vooras. Dat voel je, de GLC43 gedraagt zich zeker niet als de eerste beste suffe bus met vierwielaandrijving. Op droog voel je dat de balans anders is en als het ook maar iets gladder wordt is er zowaar een driftje mee te leggen. Kom daar maar eens om in de gemiddelde quattro of xDrive variant.

Concurrentie en prijzen

Een “kale” GLC43 heeft de al stevige prijs van 90 mille, maar bij een beetje premium merk plus je er nog een kleine middenklasser aan opties bij. Voor de GLC43 is het niet anders: de catalogusprijs is maar liefst 118.947 euro. Er zit overigens nog wel meer dan een fijne middenklasser aan belasting op. Voor de uitstoot van het gas waar plantjes zo lekker van groeien (CO2) mag er € 25.079 in een blauw envelopje worden afgeleverd, maar dan nog is de GLC43 een prijzige jongen.

Concurrentie is er nogal veel in deze klasse, maar als het op echt sturen aankomt is de Macan (rijtest) de meest logische tegenstrever. Vooraf had ik het niet bedacht, maar de GLC43 is stiekem wellicht nog iets leuker dan de Porsche. Wat een verrassing. Filmpje!