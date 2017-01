Miljaar! Het verhaal van de gebietste Belgische race-Lotus

De eigenaar van de racer was niet verzekerd, wat hem een strop oplevert van 60.000 Ekkermannen tenzij de auto wordt teruggevonden. Komt deze Lotus jou toevallig bekend voor?

Afgelopen vrijdag was het weer eens vrijdag de dertiende, maar het was juist zaterdag de veertiende die onheil met zich meebracht voor onze zuiderbuur Denis Vandensavel. Die nacht werd zijn Lotus Elise inclusief de trailer waar ‘ie in stond gejat vanaf de parkeerplaats van het Dunston Hall Hotel.

Volgens Het Nieuwsblad moet de auto inclusief trailer behoorlijk opgevallen hebben, ondanks het feit dat alle Nigel’s en hun oma’s in het weekend met Elise’s naar de circuits togen voor trackdays. Hoe dan ook hoopte Denis dat de Locust Lotus snel teruggevonden zou worden daar deze geen stratentoelating heeft in het Verenigd Koninkrijk. Doch deze hoop bleek ijdel te zijn.

Een bittere pil voor Denis, die de auto pas twee maanden geleden gekocht heeft en deze samen met zijn team net had geprepareerd voor de Lotus Cup Europe wedstrijden in Kent, Le Mans en op de ‘Ring. De teleurstelling druipt dan ook af van deze quote:

“Echt slecht nieuws. En hij is niet verzekerd tegen diefstal, dus ik kan er niet zomaar een nieuwe kopen…”

Gelukkig is de auto- en racewereld niet alleen keihard, maar vaak ook sociaal als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als een schurk een auto jat. Via de Facebook-pagina van de Lotus Cup werd dan ook al snel een zoekactie op touw gezet. Even leek het erop dat deze succes had, getuige deze post van de zestiende.

“…It seems quite positive that the car and trailer may have been recovered. We won’t get confirmation one way or other until tomorrow as there is an ongoing investigation involving Suffolk & Norfolk Police. The response to this thread has been amazing with over 1000 direct shares leading to nearly 1500 shares total and 117,000 people seeing this. As soon as we get confirmation that it’s this car and the condition etc tomorrow we’ll post but as said it does look quite positive and if that’s the case it’s as a result of those who have read and shared and acted on this thank you. Will be back!”

Maar helaas, uit een update van een dag later blijkt dat de Lotus nog steeds foetsie is. Alleen de Ford Mondeo (rijtest) die de klauwers gebruikten om de trailer inclusief Lotus mee weg te slepen is teruggevonden.

“please keep looking ** ok sorry for lack of update. Things have got very confusing between the 2 Police forces that are involved. We’ve had a number of updates today. After being told that 2 cars and trailer had been recovered it turns out the Police only have the Mondeo that was used to take the trailer and Elise. The investigation is on-going but they have advised that we ask everyone to continue to keep an eye out. The help that people involved in this thread has been amazing and has at least so far got one result.”

Dat betekent dat we door de bobbies van de Norwich Police vriendelijk worden verzocht ogen en oren open te houden voor een linksgestuurde witte Elise Cup R met het VIN-nummer SCCLHCRL3FHH11482. De auto stond op het moment van stelen op een open trailer met twee assen en het kenteken UTS 229. Aanvankelijk is de auto op de Facebook-pagina van de politie trouwens omschreven als een Lotus 7, waardoor Engelse reaguurder Dave Carr wel een theorie heeft over hoe de Elise tot op heden kon ontkomen aan de lange arm.

“Lotus 7 mk4 ended production in 1973. The car the police should have been looking for is an Elise which is a current model. It is a 2016 car and does not resemble the 7 in anyway, no wonder they were chasing it and lost it, probably overtook it during the chase !!!”

Enfin, inmiddels staat de auto in heel Europa inmiddels geregistreerd als gestolen. Mocht je dus toevallig in de markt zijn voor een race-Lotus en ergens een enorm scherpe deal tegenkomen, check even extra goed het VIN-nummer. Hopelijk zit Denis dan binnenkort weer achter het stuur om curbstones te verslinden.



Bedankt Quinten voor de tip!