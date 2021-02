Lotus E9-R is nog níet de nieuwe Elise - Autoblog.nl

Dat de nieuwe Lotus E9-R geen Elise is, is op zich ook geen verkeerd nieuws.

Het Britse merk Lotus zit op dit moment in een bijzondere fase. Aan de ene kant is het merk groot geworden met het bouwen van lichtgewicht sportwagens. Aan de andere kant is het tijd voor elektrificatie. Het USP van een Lotus is het lage gewicht. Dat is nu nog met een elektromotor (nog) niet echt mogelijk.

Net als veel merken gaat Lotus het iets hogerop zoeken. De Evija is een volledig elektrische Hypercar die sneller is dan, eh, ja, alles eigenlijk. Met 2.000 pk zal je elke irrelevante kwartmijl sprint op YouTube met gemak winnen.

Lotus E9-R

Maar Lotus wil ook daadwerkelijk iets in de bochten gaan klaarspelen met hun nieuwe technologie. De Evija zal sowieso meer worden dan enkel een sprint-monster, maar dat men serieus kijkt naar elektrische aandrijving is te zien aan deze Lotus E9-R. In dit geval staat de E eens níet voor ‘Electric’. Nee, het staat voor Endurance. Het is namelijk een lange afstandsracer. De naam 9 is een hoedtik naar de Lotus IX, de eerste Lotus die mee deed aan de 24 uur van Le Mans.

De Lotus E9-R is een designstudie voor een Le Mans-racer voor het jaar 2030. Bijzonder zijn de koetswerkpanelen, die zich kunnen ‘aanpassen’ aan de omstandigheden. De vorm van de panelen kan dusdanig veranderen dat je de auto kunt optimaliseren terwijl je aan het rijden bent. Dit betekent enorm veel downforce in de bochten. Als je op het rechte stuk rijdt, kun je er voor kiezen om heel weinig downforce te hebben, zodat je topsnelheid hoger is.

Specificaties

Dan de aandrijflijn van de Lotus E9-R. Helaas zijn er geen specificaties bekend over het maximum vermogen en maximale draaimoment. Wel dat Lotus verwacht dat de accu’s elk jaar meer energiedichtheid zullen hebben en lichter zullen worden. Toch moeten ze ‘cheaten’ tijdens de enduracneraces.

Hun ideale idee van een pitstop zal in 2030 alsnog het uitwisselen van een accu zijn. Dat is net niet zo amateuristisch als het wisselen van een complete auto, maar geeft wel de beperking van de accutechnologie weer. Ook in de toekomst. Let wel, in deze specifieke toepassing van endurance-racing. Productieplannen zijn er (uiteraard). De Lotus E9-R toont aan welke technieken Lotus in huis heeft.