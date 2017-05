Nedcar garandeert werk dankzij nieuwe deal

Geen banen op de tocht bij het Nederlandse bedrijf.

Gaat het zo slecht dan bij Nedcar? Neen, integendeel zelfs. Wel was de toekomst van 1400 uitzendkrachten onzeker en waren de arbeidsvoorwaarden minder in vergelijking met vaste krachten. Deze grote groep medewerkers kan nu opgelucht adem halen. Vandaag is bekend geworden dat de ruim 1400 tijdelijke medewerkers een vast contract gaan krijgen bij het Nederlandse bedrijf. VDL Nedcar heeft namelijk een principeakkoord gesloten met de vakbonden. De productietijd zal worden uitgebreid en zijn er afspraken gemaakt omtrent de werktijden en arbeidsvoorwaarden.

Vakbond FNV spreekt over een overwinning. VDL Nedcar heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over het nieuws. FNV Metaal is naar eigen zeggen tot midden in de nacht bezig geweest met onderhandelingen om het akkoord voor elkaar te krijgen.

Medewerkers van de assemblage-afdeling gaan met dit akkoord per dag 8,75 uur werken, verdeeld over een werkweek van vier dagen. Uitzendkrachten krijgen daarnaast ook meer adv-dagen en hebben recht op winstdeling. Aanstaande maandag legt FNV het akkoord voor aan haar leden.