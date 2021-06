VDL Nedcar gaat auto's bouwen voor Amerikaanse startup - Autoblog.nl

VDL Nedcar heeft een nieuwe opdrachtgever: het Amerikaanse Canoo gaat hun pickups bouwen in ons eigen Born!

De Nederlandse auto-industrie bestaat uit niet veel Nederlandse automerken. Wij mogen echter wel een paar internationale merken min of meer tot ons portfolio rekenen. Er zijn namelijk genoeg auto’s in elkaar geschroefd bij VDL Nedcar, te Born in Limburg. Eerder door natuurlijk ons eigen Daf, maar ook Volvo, Mitsubishi en meer.

Einde

De fabriek bouwt momenteel MINI’s en BMW’s voor eh, BMW. Laatstgenoemde trok echter de stekker eruit en vanaf 2022 gaan de X1 en de MINI’s elders geproduceerd worden. Om de fabriek in Born nog de moeite waard te laten zijn, moet er dus iets anders geproduceerd gaan worden. Wie bouwt er momenteel nog saaie sedans en/of SUV’s?

Nieuwe opdracht

De fabriek van VDL Nedcar gaat echter gewoon door, want er is een nieuwe opdrachtgever. Het gaat om een wat opmerkelijke keuze: de Amerikaanse startup Canoo. Dit piepjonge bedrijf presenteerde eerder een opmerkelijke pickup die tegen 2022/2023 aan klanten geleverd zou moeten worden. Ze moeten ergens gebouwd worden en Nederland leek dus de ideale plaats. Om de boel mooi aan te sluiten mag VDL Nedcar vanaf eind 2022 de auto’s van Canoo in elkaar gaan schroeven.

Zekerheid

Voor VDL Nedcar is de komst van Canoo een welkome toevoeging, want het was een onzekere toekomst voor de Nederlandse fabriek. Canoo heeft een contract afgesloten met VDL Nedcar tot en met tenminste 2028. De bedoeling is dat in het laatste kwartaal van 2022 op zijn minst 1.000 auto’s worden gebouwd, maar dat aantal moet oplopen 15.000 in 2023. Dat is wel een stuk minder dan het jaarlijkse aantal auto’s dat gebouwd werd voor BMW, dat waren er 125.000 vorig jaar en 175.000 in 2019. Woordvoerder Miel Timmers van VDL Nedcar zegt dat dit slechts de start is: “dit is een belangrijke eerste stap”. Baas van VDL Nedcar John van Soerland noemt de komst van Canoo “geweldig nieuws voor de medewerkers van de fabriek”. Die hebben dan in ieder geval nog werk.

Inleveren

VDL Nedcar heeft dus door de komst van Canoo wel werk aan de winkel, maar het gaat nog wel extra medewerkers kosten. “Maar we hebben meerdere pijlen op onze boog” voegt Timmers daar aan toe. Het aantal werknemers nam al af van 7.000 in 2018, tot ongeveer 4.000 momenteel. De pijlen op de boog lijken extra werkgevers: naast Canoo wil VDL Nedcar nog meer merken binnen harken. Wordt vervolgd dus. (via NOS)