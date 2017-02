“Nederland is duurste dieselland van Europa”

Dankzij de belastingdienst betaal je in Nederland relatief gezien het meeste voor gebruik en aanschaf van een dieselauto.

Autobezitters en -gebruikers krijgen in Nederland te maken met een behoorlijk straf fiscaal regime. Het lijkt geen nieuws, maar als de gebruiks- en aanschafkosten van auto’s op diesel en benzine worden vergeleken met die elders in Europa, blijkt dat we er op dieselgebied toch echt bovenuit steken.

Het kost hier namelijk bijna 700 euro om een dieselauto te rijden. In Hongarije is het bijna de helft goedkoper, daar is men 369 euro kwijt. Ook een land als het Verenigd Koninkrijk scoort met een bedrag van 435 euro aanzienlijk beter. Eigenlijk komen op dieselgebied alleen Denemarken, Finland en Noorwegen enigszins in de buurt.

Die hoge kosten kunnen voor een deel worden verklaard door de hoge autobelastingen. De belasting die in Nederland op diesel zelf wordt geheven is de hoogste van heel Europa, 31% van de “dieselkosten” gaat dan ook rechtstreeks naar de schatkist. Voor benzineauto’s is trouwens alleen Noorwegen duurder, verder staan we ook op dat gebied aan de top.

Gek genoeg is de prijs van een liter diesel in Nederland dan weer goed voor een plaatsje onderin, want we horen bij de zes landen met de laagste dieselprijs. Voor benzine geldt dat we iets hoger dan gemiddeld scoren. Wel zit Nederland qua afschrijving wel bij de “duurste” landen, aangezien het hier relatief duur is om een auto aan te schaffen.

Volgens LeasePlan, de bron van dit onderzoek, kan het beter. Omdat de Nederlandse fiscus relatief hoge tarieven oplegt, hebben automobilisten hier nauwelijks redenen om minder te rijden. Een groot deel (87 procent) van de kosten worden toch wel gemaakt, of je nou veel rijdt of niet. De leasetoko zou dan ook liever zien dat niet het bezit maar het gebruik van de auto wordt belast.

Er is trouwens ook gekeken naar de kosten voor verzekering, onderhoud en reparatie per land. Qua reparatie en onderhoud scoort Zweden het hoogst met een bedrag van 85 euro per maand. Turkije zit aan de andere kant van het spectrum met 28 euro per maand, wat komt door verschillen in arbeidskosten. Verder zijn verzekeringen dan weer het duurst in Zwitserland, waar de kosten gemiddeld uitkomen op 117 euro per maand.

