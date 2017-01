Nederlander wint 200.000 Dollar dankzij Formula E

En dat allemaal vanuit zijn comfortabele luie stoel Playseat.

De geruisloze raceklasse Formula E timmert flink aan de weg. Talloze autofabrikanten hebben zich al gecommitteerd aan de serie en misschien gaat de klasse in de toekomst wel een bedreiging vormen voor de F1.

Voor nu is het echter nog niet zo ver. Het rijdersveld bestaat grotendeels uit rijders die de F1 ofwel nooit gehaald hebben, ofwel gewogen zijn in de koningsklasse en te licht bevonden. Bovendien blijft het toch raar, dat racen zonder het geluid van brullende motoren als soundtrack. Om zieltjes te winnen doet de elektrische raceklasse er dan ook alles aan om vooral gezien te worden als de raceklasse van de toekomst.

In het kader van deze missie, heeft de organisator ook een initiatief op touw gezet om virtuele racers te betrekken bij de klasse. De jongere generaties doen tegenwoordig immers niks anders dan massaal SIM-racen. Via verschillende kwalificatierondes konden tien virtuele scheurneuzen zich kwalificeren voor de allereerste Formula E Vegas eRace. In die race moesten zij het dan op gaan nemen tegen twintig échte Formule E coureurs met als inzet een prijzenpot van één miljoen Dollar.

Onder de tien gelukkigen die zich kwalificeerden voor de race bevond zich ook onze landgenoot Bono Huis. Je kent hem wellicht nog wel van die keer dat hij Max Verstappen versloeg.

Bono kwalificeerde zich op pole voor de race en vocht lange tijd om de leiding met Felix Rosenqvist. Ook Felix heeft trouwens nog tegen Verstappen geracet, maar dan op de echte baan. In 2015 werd de Zweed Europees F3 kampioen. Op virtueel asfalt blijkt hij eveneens uit de voeten te kunnen.

Maar dan, horror voor Bono! Fin Olli Pahkala koos vroeg in de race voor een pitstop en toen Bono en Felix hun stops maakten kwamen zij achter Olli weer de baan op. Inhalen lukte niet, tot zichtbare frustratie van Bono die eruit zag alsof hij het liefste een ragequit gedaan had. Voor de tweede plaats kreeg hij weliswaar alsnog een tonnetje, maar de winnaar mocht twee ton bijschrijven op de girorekening. Van het verschil koop je best een behoorlijke computer.

Maar, er is nog een twist! Net als in de echte wereld vaak gebeurt, werd er na de race nog gestecheld over de uitslag. Door een glitch zou Olli langer van zijn ‘fanboost’ gebruik hebben kunnen maken dan de bedoeling was. Juist dit stelde hem in staat de serie snelle rondjes neer te zetten waarmee hij Bono en Felix passeerde in de pits.

Uiteindelijk bleek dit daadwerkelijk het geval te zijn en kreeg de Fin een straf aan zijn brandvrije broek. Je weet immers maar nooit wanneer zo’n simulator in de hens gaat. Olli werd teruggezet naar P3 en een blije Bono schoof door naar P1. Naast de 200.000 Dollar voor de overwinning kreeg hij trouwens ook nog 25.000 Dollar voor de pole. Alles bij elkaar voldoende voor een rijtjeshuis in een net dorp. Hoewel, er moet natuurlijk nog wel belasting afgedragen worden…In welke box worden inkomsten uit virtueel racen eigenlijk belast?

Bedankt Sweder voor de tip!