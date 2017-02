Ontwerper Veyron, Octavia en Lupo is nu designbaas bij BMW

De Slowaak Jozef Kabaň zal onder Adrian van Hooydonk verantwoordelijk worden voor de designtaal van BMW. Voor BMW i en BMW M is Domagoj Dukec aangetrokken.

De naam Jozef Kabaň zal niet meteen een belletje bij je doen rinkelen, maar de Slowaak was wel verantwoordelijk voor een hele trits auto’s die je zeker wel kent. Nadat hij in de jaren ’90 een designwedstrijd wint krijgt hij een baan aangeboden bij Volkswagen. Daar tekent hij mee aan het exterieur van de Volkswagen Lupo en de Seat Arosa. Veel spannender is dat hij ook betrokken is bij het ontwerp van de Veyron, waarvan in 1999 het eerste en al sterk op het eindproduct gelijkende prototype getoond wordt.

In 2003 maakt hij de overstap naar Audi, waar hij in 2007 Chief of Exterior Design wordt. Een functie die hij maar korte tijd zal bekleden, omdat hij begin 2008 verantwoordelijk wordt voor het design bij Skoda. Daar tekent hij onder andere (mee aan) de Octavia, Superb en Kodiaq. En nu verruilt Kabaň dus eindelijk het warme VAG-nest om de handschoen bij BMW op te pakken.

Bij BMW waren de laatste tijd wat personele problemen op de designafdeling. Eerst verlieten MINI-designer Anders Warming en BMW i-tekenaar Benoit Jacob het Beierse merk. Later stapte ook BMW’s designbaas Karim Habib op. Een penibele situatie voor BMW en opperste design-eindbaas Adrian van Hooydonk.

Behalve Kabaň heeft BMW ook Domagoj Dukec een nieuwe job gegeven. De 41-jarige designer was lange tijd Head of Exterior Design bij BMW en was in die hoedanigheid medeverantwoordelijk voor de BMW X4 en 2 Serie Active Tourer. Of we zijn nieuwe baan als hoofd design van BMW i en BMW M als promotie moeten zien…?