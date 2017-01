Ook Lamborghini maakt weleens een misser

De Canto kunnen we toch wel onder die noemer scharen.

Overigens is de titel niet helemaal correct. De Canto, een conceptcar uit 1999 was het werk van Zagato. Je zag deze bijzondere auto dan ook voorbijkomen in een lijstje met minder geslaagde ontwerpen van het beroemde designhuis. Eigenlijk was de auto helemaal niet zo lelijk. Het zijn alleen de enorme luchthappers op de heupen die de balans uit het ontwerp halen. Over eufemismen gesproken.

Koelgaten zitten er niet voor de sier en in dit geval kunnen we de monsterlijke V12 de schuld geven. Het ging in dit geval om de 6.0 V12 uit de Diablo SV-R, één van de serieus brute versies. Deze leverde 600 pk’s die in de Canto naar alle wielen werden gestuurd. Daarmee was een topsnelheid van 350 km/u mogelijk. Zulke waardes waren destijds alleen weggelegd voor supercars van de buitencategorie, een hele prestatie dus!

De Canto werd overigens in meerdere fasen ontworpen. Het eerste rollende prototype was in 1997 voltooid. Dat design ging rap de prullenmand in, de volgende versie kreeg nog grotere flaporen dan de exemplaren die je op de foto’s ziet. Niet veel later nam Audi de Italiaanse fabrikant over en het testwerk werd versneld. Men hoopte de auto in 1999 op de markt te kunnen brengen tegen een niet malse prijs van 250.000 dollar. Hierbij zou het gaan om een batch van 400 auto’s die allemaal zouden worden voorzien van RWD.

Dat ging voorspoedig, totdat Ferdinand Piëch zich met de kwestie ging bemoeien. Wat hem betreft miste de Canto de Italiaanse vibe en was het absoluut geen waardige opvolger van de Diablo en de Countach. Over de invloed van Piëch hoeven we verder niet uit te wijden en dus moest men terug naar de tekentafel. Het front werd lichtjes aangepast evenals de verlichting, maar bovenal waren die enorme gaten wat beter geïntegreerd in de rest van het ontwerp.

Ook de V12 ontkwam niet aan een opfrisbeurt. Nieuwe elektronica zorgde ervoor dat het vermogen opliep tot 640 pk, maar de geplande productieversie zou het met 610 stuks moeten doen. Nog altijd 30 pk meer dan de originele Murciélago, mind you. Uiteindelijk draaide Piëch zijn duim alsnog omlaag en mocht de Canto het museum in. De opvolger van de Diablo werd de reeds genoemde Murciélago, ontworpen door de Belg Luc Donckerwolke. De rest is geschiedenis.