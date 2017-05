“Opgefriste bolide van Max Verstappen is compleet nieuw”

De nieuwe bolide van Max moet de bekende technische problemen tot het verleden maken en Verstappen over het circuit doen vliegen.

Voor de aanstaande Grand Prix in Spanje heeft Red Bull Racing een joker getrokken. Max Verstappen zal plaatsnemen in een nieuwe auto. Een lid op het Verstappen-forum heeft via een bron uit Milton Keynes interessante info gedeeld. RC Escoire, zoals de gebruiker heet, wist naar eigen zeggen ook als eerste destijds te melden dat de 19-jarige coureur bij Red Bull had getekend.

Volgens RC Escoire gaat het niet om een update van de bestaande auto, maar om een compleet nieuw model. Het forumlid zegt dat Red Bull Racing de auto dan ook RB14 gaat noemen. Onder andere zijn de ophanging, de neus en de ‘rake’ vernieuwd. De luchtstroom moet zijn verbeterd en Max zou in de simulator bijna 1,3 รก 1,5 seconden sneller zijn met de nieuwe auto.

Of het nieuws daadwerkelijk blijkt te kloppen is afwachten. De eerste vrije trainingen zullen aanstaande vrijdag worden verreden. De race is zondag op Circuit de Catalunya in Barcelona om 14:00.

Met dank aan Sweder voor de tip!