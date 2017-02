Opgelet! Kom 11 juni naar het Youngtimer Event

De locatie verklappen we na de klik, maar het wordt sowieso høken.

Jawel, op 11 juni is het te doen in het pittoreske Doetinchem. Daar verzamelen de lekkerste youngtimers uit de jaren ’70, ’80 en ’90 om er samen één groot feest van te maken. Vergis je echter niet! Het gaat niet enkel om exclusieve merken als Lamborghini, Porsche en Ferrari. Er komen ook zat “normale” auto’s langs die minstens zo leuk zijn om weer eens terug te zien en die je bovendien écht mee terug in de tijd nemen.

Bovendien zijn dergelijke events leuk voor liefhebbers van alle leeftijden. Bepaalde youngtimers heb je zelf bewust meegemaakt, andere waren weer van net voor jouw tijd of misschien was je nog helemaal niet geboren toen bepaalde modellen in de showroom stonden. Voor iedereen valt genoeg te ontdekken en te leren, dus met een lekker zonnetje erbij kan dit event haast niet mislukken. Voor impressies van eerdere edities kun je HIER een kijkje nemen.

Foto: BMW M3 (E30) door @steffelmeister via Autojunk