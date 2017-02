“Over 8 jaar rijdt niemand in Europa nog diesel”

Momenteel rijdt ongeveer de helft van de auto's in Europa nog op diesel. Analisten van de Zwitserse UBS-bank verwachten echter dat dat rap afgelopen is.

Zij gaan er namelijk van uit dat het marktaandeel voor dieselauto’s in Europa per 2025 nog maar 10 procent bedraagt. Let wel: da’s nog een relatief hoge schatting, want de rekenaars van UBS denken dat het dieselaandeel wereldwijd zal teruglopen tot 4 procent in acht jaar tijd.

Diesel verkeert na Dieselgate in behoorlijk zwaar weer. Bovendien worden de kosten om zelfontbranders aan uitstooteisen te laten voldoen steeds hoger en zitten milieuvriendelijke alternatieven in de lift. Voor wie denkt dat het met dat elektrogeneuzel nog niet zo’n vaart zal lopen: zelfs Total en Shell zijn van plan om hun tankstations binnen afzienbare tijd van laadpalen te voorzien.

Consumenten zouden zich door deze ontwikkelingen zorgen maken over de restwaarde van hun dieselauto en daardoor zou het kunnen dat dergelijke auto’s steeds vaker bij de dealer blijven staan. Aan de andere kant: wij kennen nauwelijks particulieren die zelf een nieuwe dieselauto kopen, dus in Nederland zal het mogelijk wel meevallen met de paniek. (via: KFZ-Betrieb)

Foto: Alpina D4 Bi-turbo door @maurice16 via Autojunk