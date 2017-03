“Overname van Opel door Peugeot is rond”

Kort geleden berichtten we al over de geruchten, maar de deal zou inmiddels beklonken zijn.

ANE weet te melden dat PSA een akkoord heeft bereikt met General Motors over de aankoop van Opel (en Vauxhall) door de Fransen. Een en ander zou maandag officieel worden bevestigd, tot dusver weigerden woordvoerders van GM en PSA elk commentaar.

PSA wil met de overname een Europese autogigant worden als nooit tevoren, die op jaarbasis meer dan 5 miljoen auto’s aan de man brengt. Bovendien verwachten de Fransen dankzij schaalvergrotingen flink geld te kunnen besparen in de toekomst, alles bij elkaar zou het gaan om een bedrag van 2 miljard euro.

Let wel: het nieuws is dus nog niet officieel, maar alles wijst erop dat dat een kwestie van tijd is. Zo wordt op maandag om 09:45 een vergadering gepland met alle Opel-medewerkers, aldus een ingewijde.

Dank aan @graafke en Jeroen voor het tippen!