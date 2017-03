Porsche Cayman in de puinpoeier na ruzie met BMW-rijder

GTA-taferelen op de A15 bij Alblasserdam zojuist. Een Cayman raakte daar ernstig beschadigd na een vermeend opzettelijk tikkie van een BMW-bestuurder. De laatste maakte zich snel uit de voeten...

Een zwarte Porsche Cayman heeft vanmiddag flinke schade opgelopen. Een en ander is volgens Alblasserdamsnieuws het gevolg van een verkeersruzie. De bestuurder van de Porsche werd naar eigen zeggen rechts ingehaald door de BMW-bestuurder en vervolgens moedwillig aangereden.

Op het moment van het duwtje begaf de man zich net in de Noordtunnel. Als gevolg van de klap botste de bestuurder tegen de wand van deze steenklomp aan. De gevolgen hiervan zijn duidelijk te zien op de foto’s. De BMW-boef wachtte de gevolgen niet af, noch keek hij of de bestuurder van de Porsche nog bewoog. In plaats daarvan scheurde hij er snel vandoor.

De politie is dan ook naarstig op zoek naar getuigen van het voorval. Ook eventuele dashcambeelden zijn welkom. Mocht je iets gezien hebben kan je even bellen met 0900-TUIG.



Bedankt Roy en Arno voor de tips!

Image-Credits: kapotte Cayman via VID, Berging A.Barendregt en Politie Alblasserdam.