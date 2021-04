Waarom de Porsche Cayman GT4 knaak remt - Autoblog.nl

De Porsche Cayman GT4 is goed in alles. Of nou ja, bijna alles. In vergelijking met concurrenten, remt de Porker namelijk een beetje knaak.

Voor de traditionele autoliefhebber is er tegenwoordig niet zo heel veel meer op de markt. Sportieve rij-ijzers met atmosferische verbrandingsmotoren zijn bij de meeste merken jaren geleden al uit het gamma gehaald. Zelfs bij een merk als Porsche ligt dit concept auto onder vuur. De basismodellen van de 911 en 718 hebben allemaal turbotorretjes onder de kap. Gelukkig kán je nog wel terecht voor ‘de echte ervaring’ bij het merk uit Stuttgart. Bijvoorbeeld met de Cayman GT4.

Op papier is deze Kaaiman de ideale metgezel voor de sportieve (wannabe) coureur. Hoogtoerige atmosferische motor, relatief bescheiden gewicht (hoewel de nieuwe 70 Kg zwaarder is dan de oude), goodies van grote broer GT3, het klinkt allemaal prima. En laten we een ding voorop stellen: in het vleesch blijft veel van de begeerlijkheid overeind. Doch helemaal foutloos, is de GT4 niet.

Velen hebben het dan direct over de versnellingsbakverhoudingen of het reeds genoemde toegevoegde gewicht. Maar het onvolprezen Auto-Motor-und-Sport heeft nog een ander appeltje te schillen met de GT4. In een vergelijkende test met de BMW M2 CS en Lotus Exige Sport 410 bleek namelijk dat de opper-Cayman relatief knaak remt. Knaker in ieder geval dan beide genoemde concurrenten. En dat terwijl ze allemaal op semi-slicks stonden. Maar de GT4 scoorde ook slechter dan ‘normale’ 718’s op normale banden. Hoe dan?

Porsche zelf was in ieder geval ontstemd met het resultaat en reageert erop door de hand in eigen boezem te steken te zeggen dat het allemaal aan de banden ligt. De testauto stond op Michelin Pilot Sport Cup 2 N1 banden. Als een F1 coureur die keihard om de oren wordt gereden door zijn teamgenoot, claimt Porsche’s Jan Frank dat de GT4 deze niet goed ‘in de window’ gekregen heeft tijdens de test:

De optimale gebruikstemperatuur voor de banden begint bij tachtig graden. De voorbanden zijn hetzelfde als die van de 991 GT3, maar de achterbanden zijn aangepast om de rolweerstand te optimaliseren met het oog op strengere regelgeving. Dat houdt een compromis in voor de absolute performance. Jan Frank, vindt dat milieuregels alle fun bederven

Auto-Motor-und-Sport heeft dan maar de proef op de som genomen en de GT4 nog eens bij de kladden genomen. Ander rubber helpt daarbij niet echt. De banden opwarmen met bandenwarmers wel. De remweg van honderd-naar-nul vermindert daarmee van de gemeten 34,4 meter tot onder de 33 meter. Maar ja, niet iedereen heeft altijd een setje bandenwarmers bij de hand. Dus blijft de vraag: waarom warmt de GT4 de banden niet optimaal op in vergelijking met de BMW en de Lotus?

A-M-und-S heeft daar wel een theorie over. De GT4 deelt zijn keramische remmen namelijk één-op-één met de 991 GT3. Klinkt extra premium, maar is het wellicht niet. De remmen zijn dus namelijk niet afgestemd op de andere balans van de GT4, waarbij de motor niet achterin maar achter de bestuurder ligt. De achterremmen, bij de GT3 fors bemeten vanwege de zware kont, zijn voor de GT4 eigenlijk wat té groot en krachtig. De balans tussen voor en achter is zoek.

Porsche probeert dit te ondervangen door het ABS-systeem andere instellingen te geven. Doch kennelijk werkt dat, zo suggereert A-M-und-S, niet zo top als je zou hopen. Het is niet dat de GT4 objectief slecht remt. En alsnog was de Kaaiman een seconde sneller dan de Bimmer en 2,7 seconden sneller dan de Lotus op Hockenheim, Maar het had dus nog beter gekund. Gezien het verwachtingspatroon bij een GT-product van Porsche, is dat stiekem toch een beetje knaak. Wellicht krijgen ze het met de GT4 RS weer een stukje beter voor elkaar…