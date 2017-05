Raad maar: de nieuwe auto van de Franse president

Emmanuel Macron trad vandaag aan als de nieuwe president van Frankrijk en daar horen Franse wielen bij. Welke auto koos Macron als z'n nieuwe presidentiële waggie van de zaak?

Voor we overgaan tot de orde van de dag eerst een lijstje met auto’s van de vorige presidenten van La douce France, AKA als-het-je-niet-bevalt-staak-je-tot-je-een-ons-weegt-land. Zo was Jacques Chirac verslingerd aan de Renault Safrane, deed François Hollande z’n ding in een gepantserde Citroën C6 en was ook Nicolas Sarkozy meer een Citroënman.

Die laatste werd bij z’n inauguratie trouwens rondgereden in een one-off Peugeot 607 Paladine. Deze concept car werd speciaal voor Sarkozy uit het museum getrokken en opgelapt. Bij de inauguratie van Hollande werd dan weer een cabrioversie van de DS5 Hybrid4 van stal gehaald. Vergeten we nog iemand? Jazeker! Charles de Gaulle (halfgod in Frankrijk) werd rondgereden in een Citroën DS, al is dat natuurlijk een inkoppertje.

Tijd om aandacht te besteden aan het hier en nu! Macron heeft namelijk gekozen voor de DS7 Crossback; een SUV die van veel lezers/reaguurders opgestoken duimpjes kreeg.