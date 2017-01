Raakt Ferrari F1 jaarlijkse bonus van $100 miljoen kwijt?

Er is een nieuwe eigenaar van de Formule 1 en die leggen direct een bommetje onder de VIP-status van het Ferrari F1 team.

Het mediabedrijf Liberty Media is tegenwoordig eigenaar van de belasting ontwijkende Formule 1 en ze hebben nu een bommetje gelegd onder de VIP-status van Ferrari. Ze zijn namelijk aan het onderzoeken of het gunstiger is voor de sport als Ferrari z’n jaarlijkse bonus van $100 miljoen dollar kwijtraakt. Ferrari krijgt dat prijzengeld elk jaar op basis van resultaten uit het verleden. Omdat Ferrari het enige team is dat sinds 1950 aan de koningsklasse van de autosport meedoet, hebben ze daarmee een flink voordeel op de rest van het veld, zeker op de jongere, kleinere teams. De bonus van $100 miljoen is daarbij het topje van de ijsberg, want het team kent nog vele andere voordelen door hun lange deelname aan de F1.

Hoewel Liberty Media dit aan Ferrari wil verkopen als “verstandig” en “beter voor de competitie, dus kijkcijfers, dus exposure voor Ferrari”, is het nog maar de vraag of ze daar bij Ferrari in zullen trappen. Het blijkt namelijk voor teams steeds lastiger om sponsoren te vinden die geld in hun renstallen willen steken. In 2010 was ongeveer 35% van de teambudgetten afkomstig van de sponsoren, in 2015 was dat nog slechts een kleine 32%. Daar staat tegenover dat het prijzengeld voor de teams juist enorm omhoog is gegaan. Dat is geld dat de Formule 1 binnenharkt met de sport, bijvoorbeeld door het verkopen van tv-rechten en het verkopen van tickets.

De reden dat steeds minder geld afkomstig is van sponsoren, is dat de Formule 1 steeds meer achter betaalmuren van commerciƫle tv-zenders verdwijnt. De kijkcijfers zijn daardoor met 22,3% gedaald en dus hebben sponsoren minder exposure. Daarnaast worden social media steeds slimmer ingezet om de bedrijfsboodschap uit te dragen, dus is het steeds minder noodzakelijk om het geld op traditionele wijze aan sportteams over te dragen.

De vraag is dus of dit door Ferrari goed ontvangen gaat worden. Ferrari kennende zullen ze binnen no-time dreigen dat ze de Formule 1 zullen verlaten als de plannen van Liberty Media worden doorgezet. En uiteindelijk komen ze dan tot een compromis en blijven ze gewoon doorrijden, natuurlijk.

Voor mensen die het interessant vinden: hier staat een diepgaande analyse over dit verhaal.