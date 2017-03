Recht lullen wat krom is: deze verkoper snapt het!

Onverwoestbaar! Lage kilometerstand! Geen onderhoudsboekjes of rekeningen maar dat geeft helemaal niks!

In onze immer uitdijende lijst met geniale Marktplaats-advertenties kwamen we geregeld mooie teksten tegen die een lach op je gezicht tevoorschijn toverden. Deze advertentie kunnen we absoluut in dat rijtje scharen, maar eerst besteden we de nodige aandacht aan de occasion zelf.

Het betreft een Mercedes 300D (W124) uit 1991 met 564.000 kilometer op de kok. Vandaar die “Lage kilometerstand!”, inderdaad. De zescilinder diesel is op papier goed voor een asfalt verschroeiende 113 pk en de apk is alweer in 2008 verlopen. Ook zit het hoefijzer netjes in de grille; een behoorlijk felbegeerde optie, mits je een pensionado bent die in de jaren ’90 is blijven hangen.

Nog meer gras voor de voeten van de verkoper wegmaaien zou zonde zijn, we hebben een deel van de advertentietekst daarom even voor je overgenomen:

Deze auto biedt werkelijk de meeste comfort, luxe en de mooiste opties die een Mercedes kan hebben.

De hoogtepunten:

Prachtige velgen die zijn geïnspireerd op de putdeksels van de S600 W140.

Een automaat die boterzacht schakelt.

Een krachtige 3 liter 6 cilinder dieselmotor met een verbluffende 113 pk!

Luxe interieur met houtinleg of iets dat erop lijkt.

Eenarmige design ruitenwisser.

Comfortabele verwarming en diverse ventilatiemogelijkheden; roosters; ramen en zo

Aftermarket luchtinlaat bij de bumper (zie foto)

Om de auto de authentieke looks te geven die deze verdient; een hoefijzer op de grille!

Zeer geschikt voor de multiculturele medemens; de auto heeft zelfs meer zetels dan DENK!

Claxon die prachtig kan tüteren bv voor bij een bezoek van de minister (helaas niet welkom in Rotterdam want = diesel..)

Verder heeft deze auto de mooiste taxistandplaatsen van dichtbij gezien, “exotische autoreizen” naar Turkije en Marokko achter de rug en kom je binnenstedelijke milieuzones er niet mee in. Geïnteresseerden die vaak in Utrecht, Rotterdam of vrijwel elke Duitse stad komen, kunnen dus beter even verder shoppen.

Je zult trouwens tevergeefs vragen om facturen en onderhoudsboekjes. De auto is lang in het bezit geweest van een autohandelaar die ook het nodige sleutelwerk eraan verrichte, en “niemand gaat zichzelf een rekening sturen”. Makes sense! Voor 1.000 euro pik je ‘m op. Wie verliefd is op de putdeksels moet vooral even dit eerbetoon van collega @Dizono bekijken.

Dank aan Jan voor het tippen!