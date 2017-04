Reddingsbrigade Bloemendaal rolt in zeer dikke G-klasse

Het Baywatch-gevoel komt een stapje dichterbij.

Om correct en snel werkzaamheden uit te voeren op minder begaanbare wegen is een voertuig met vierwielaandrijving een must. Eerder deze maand werd bekend dat de reddingsbrigade van Bloemendaal vanaf dit strandseizoen acties uitvoert met een Merc G-Klasse. Het team van JD Customs heeft de geländewagen extra dik gemaakt.

Het betreft een G 350D die onderhuids zwart is van kleur. Het bedrijf uit Bergschenhoek voorzag de 4×4 van een oranje wrap en bijpassende stickers. Firma Ruud Lemmens Special Vehicles was verantwoordelijk voor zwaailichten en sirenes.

Bezoekers aan het strand van Bloemendaal kunnen de G-klasse in actie zien. De strandambulance zal 365 dagen, 24 uur per dag inzetbaar zijn om reddingsacties uit te voeren. De Mercedes beschikt over drie zitplaatsen en er is ruimte voor een brancard. Met een 245 pk sterke drieliter diesel onder de kap is de strandambulance klaar om taken uit te voeren op het Noord-Hollandse strand.

Fotocredit: JD Customs