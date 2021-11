Koop deze dikke G-klasse van een BN’er

Deze G-klasse moest het veld ruimen voor een nog dikkere SUV en staat daarom nu op Marktplaats.

Als je BN’er bent en in 020 woont is de keuze voor een auto eigenlijk vrij simpel. Je kiest of voor een Range Rover, of voor een G-klasse. Dat zijn de auto’s waarmee je voor de dag kunt komen in de P.C. Hooftstraat.

Zo’n typisch Amsterdams elitevervoersmiddel staat nu op Marktplaats. Het betreft een G 500 van de laatste generatie. Het is helaas geen G 63, dus waarschijnlijk wordt je toch een tikkeltje meewarig aangekeken in de P.C. Om het goed te maken is er dan wel weer een AMG Line-pakketje en een matzwarte kleur.

Als we status even buiten beschouwing laten is een G 500 eigenlijk de meer logische keuze. Je hebt dezelfde V8 als in de G 63 en met 422 pk en 610 Nm koppel heb je weinig te klagen. En intussen houd je mooi 60 mille over voor andere leuke dingen. Toch betalen mensen graag die meerprijs, want de G 500 blijkt in de praktijk gewoon minder populair te zijn dan de G 63.

Het is dan misschien niet de topversie, deze G 500 is allesbehalve karig uitgevoerd. De matzwarte kleur – ‘Designo Nachtzwart Magno’ – heeft bijvoorbeeld een meerprijs van €5.200. Ook zitten er joekels van velgen onder (22 inch). Qua looks doe je daarmee weinig onder voor een AMG.

Aangezien jullie de titel gelezen hebben, zijn jullie wellicht benieuwd wie deze auto zo samengesteld heeft. Het wordt niet vermeld in de advertentie, maar deze G-klasse was van niemand minder dan Nikkie Plessen. Om de ‘Nikkie wie?’-reacties voor te zijn: Nikkie Plessen heeft haar eigen modelabel en verkeert ook graag in de schijnwerpers als presentatrice en actrice.

Kennelijk gaan de zaken voor de wind, want ze kocht recent een nóg dikkere P.C. Hooft-mobiel: een Range Rover 5.0 Supercharged in SVAutobiography-trim. Dat is de dikste Range Rover die je op dit moment kunt krijgen, met een 565 pk sterke V8.

Met zo’n auto heeft Nikkie natuurlijk geen G 500 meer nodig en daarom is die nu dus op Marktplaats te vinden. De auto heeft 52.242 km op de klok staan en wordt nu aangeboden voor net geen €175.000.