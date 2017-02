Rol jij Jon Olsson’s nieuwe Roller naar Nederland? [updated]

Jon Olsson heeft zijn Rolls nu officieel binnen. Probleem is alleen, hij wil 'm naar Nederland brengen en zoekt nog iemand om dat te regelen. Help jij 'm uit de brand?

Trouwe AB-lezers zullen inmiddels wel bekend zijn met Jon Olsson. De Skifanaat weet met zijn auto’s inmiddels zo vaak onze aandacht te trekken dat hij in dat opzicht misschien zelfs Afrojas van de troon gaat stoten. Nou ja vooruit, als die laatste zijn Chiron ontvangt is hij weer baas boven baas. In de tussentijd wachten we met spanning af wat Jon gaat uitspoken met zijn Wraith.

Gisteren plaatste de Zweed onderstaande video op Youtube, waarin hij zijn nieuwe auto ophaalt bij de dealer. Mocht je geen trek hebben om te zien wat voor cadeau’s fans opsturen aan Jon: hij loopt ongeveer op minuut zeven de snoepwinkel binnen waar de Rolls stond. Omstreeks 12:16 maakt dinnetje Janni overigens de grap die niemand meer mag maken over camo-wraps.

Nu de inmiddels ‘George’ genoemde coupé in het bezit is van Jon, is het natuurlijk tijd om ‘m een beetje te tsjoeneren. Hoe het resultaat eruit moet komen te zien is al min of meer bekend. Camouflage-wrapje, dakkofertje op het dak, je kent het wel.

Probleem is alleen, Jon wil graag gebruik maken van de expertise die wij hier in Nederland in huis hebben op het tunen van auto’s. Daarvoor moet de auto vervoerd worden van Monaco naar ons kikkerlandje. Jon heeft werkelijk geen idee hoe je zoiets doet, dus roept hij op Instagram de hulp in van zijn volgers:

“George the Rolls is ready to get his face transplant! So I was wondering if anyone had a transport that could take him from Monaco to Holland in the next couple of days! Just DM me if you can help! George wants his new look asap! #CantDriveACarStock #CantWaitToSeeTheNewGeorge”

Dus mocht je een sleepwagen of iets dergelijks hebben, geef Jon even een ring-a-ding-ding.

UPDATE: We kregen net een mailtje van Absolute Motors, waarin ze claimen as we type onderweg te zijn naar Monaco om de Rolls op te halen. Wordt ongetwjfeld vervolgd.