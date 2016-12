Scheisse! Bijtelling voor youngtimers blijft ouderwets hoog

De dienst die niks leuker kan maken, doet die reputatie weer eens eer aan.

Eerder deze week berichtten we dat het bijtellingspercentage voor youngtimers met ingang van 2017 omlaag gaat van 35 procent naar 32 procent. Op moment van schrijven wordt dat zelfs nog gereflecteerd op de site van de belastingdienst. Maar dat zullen ze wel snel veranderen, dus voor het nageslacht hebben we het zelf nog even vastgelegd.

De verlaging van het tarief leek logisch omdat deze ‘in lijn’ was met de aanpassing van de reguliere bijtellingsregels. Voor auto’s met een normale uitstoot gaat dat percentage namelijk omlaag van 25 procent naar 22 procent. Als autoliefhebbers waren we desalniettemin blij verrast met het nieuws, daar we doorgaans alleen slecht nieuws horen vanuit Den Haag waar het gaat om de kosten van leuke auto’s.

We wilden het dan ook aanvankelijk niet geloven toen we deze Tweet van AMD Fiscalisten onder ogen zagen, die claimde dat de vermeende verlaging van de bijtelling voor youngtimers een misverstand zou betreffen.

Zou het dan toch weer te goed zijn om waar te zijn? We klommen in de pen telefoon en bestookten de Belastingdienst met de harde eis om zich te verantwoorden. De vriendelijke woordvoerster maakte ons duidelijk dat het, helaas, inderdaad om een misverstand gaat. Bij het opstellen van de nieuwe tabellen is er een foutje ingeslopen. De échte fout is natuurlijk dat het percentage niet omlaag gaat, maar dat terzijde.

Ook het aangegeven percentage voor youngtimers met een uitstoot van 0 gram per kilometer klopt trouwens niet, dat moet in plaats van 14 procent 17 procent zijn. Maar goed, gezien het feit dat er amper youngtimers zijn met een dergelijke uitstoot is en blijft dat sowieso een wassen neus. Het percentage voor ‘normale’ youngtimers blijft dus gewoon 35 procent, want voor autoliefde moet en zal je dik in buidel blijven tasten in ons kikkerlandje.



Image-Credit: @sjoerd95 via autojunk