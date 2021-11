‘Niet registratie, maar koopdatum zou bijtelling moeten bepalen’

Met deze nieuwe regel beweegt de bijtelling mee met de vertraagde leveringen die momenteel spelen in de autowereld. Bijtelling op basis van koopdatum.

Het einde van het jaar nadert. En dat betekent ook weer ouderwets voertuigen registeren! Hup, zoveel mogelijk leaseauto’s kenteken jassen voor 1 januari 2022. Dit jaar verloopt dat wat dramatischer in vergelijking met voorgaande jaren. Dat heeft alles te maken met tekorten. Veel autofabrikanten kunnen niet voor 31 december 2021 leveren als je nu een bestelling plaatst voor een nieuwe auto. En dat betekent strengere bijtelling.

Wat Vereniging Zakelijke Rijders betreft beweegt de wet mee met deze ontwikkelingen. De organisatie is van mening dat niet de registratiedatum, maar de koopdatum leidend zou moeten zijn in de bijtelling. Dus stel je koopt nu een nieuwe Audi Q4 e-tron en krijgt deze pas in maart 2022 geleverd. Dan zou met het idee van Vereniging Zakelijke Rijders de bijtelling van 2021 gelden. In dit voorbeeld is dat over 12% over de eerste 40.000 euro in het geval van een 48.155 euro kostende Q4 e-tron. Met de 2022 bijtelling kost diezelfde elektrische auto veel meer. Want dan is de bijtelling 16 procent over de eerste 35.000 euro en 22 procent over het resterende bedrag. Dat scheelt nogal.

Vereniging Zakelijke Rijders komt op voor de belangen van zakelijke rijders. Dus niet heel gek dat deze constructie geopperd wordt. Of de overheid ook heil ziet in het plan is nog maar de vraag. Den Haag moet ergens de grens trekken en voorlopig is dat 1 januari van het nieuwe jaar.