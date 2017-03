Seat gaat als een speer, kondigt grote SUV aan

Het gaat crescendo met de Spaanse tak aan de VAG-boom!

Ein-de-lijk weer winst

Het ging de afgelopen jaren niet al te best met Seat. Zo werd in 2013 nog een verlies geboekt van 217 miljoen euro, in 2014 ging 167 miljoen euro door het putje en ondanks een stijgende lijn werd 2015 afgesloten met een verlies van 7 miljoen euro. Vergeet die ellende, want over 2016 werd een positief bedrijfsresultaat van maar liefst 143 miljoen euro geboekt. Da’s het eerste positieve resultaat voor Seat sinds 2007 en ook meteen het hoogste bedrijfsresultaat in de geschiedenis van het merk.

De totale omzet over 2016 bedroeg 8,597 miljard euro (wederom een record), een groei van 3,2 procent ten opzichte van 2015. Over de afgelopen vier jaar werden 30 procent meer auto’s aan de man gebracht en de vooruitzichten zijn gunstig. Zo is onlangs de nieuwe Ibiza gepresenteerd, komt de verkoop van de Ateca inmiddels goed op stoom en waren ook de Leon en Alhambra behoorlijk populair.

Nieuwe, grotere SUV

Meer goed nieuws voor Seat, want het merk heeft een SUV aangekondigd die boven de Ateca zal worden gepositioneerd. Of dit simpelweg een omgekatte Skoda Kodiaq wordt? Die kans zit erin. De auto wordt in Spanje ontworpen, maar zal uiteindelijk in de VW-fabriek te Wolfsburg van de band rollen.

Foto: Seat Ateca