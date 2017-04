Spot deze gele Volvo S90 en win gratis eten!

TEAM GEEL! Oh wacht, ik heb zelf een rode auto. Nou ja, movin' on.

Het mag geen geheim heten dat Volvo momenteel hot is. Collega @dizono registreerde dit fenomeen al vroeg en kopte reeds vorige zomer ‘iedereen wil opeens een Volvo‘. Waarom het merk opeens zo’n vlucht genomen heeft is koffiedik kijken, hoewel ik wel een theorie heb.

Enige tijd geleden gaf Volvo’s designchef namelijk aan dat hij zijn auto’s een RWD-look wil meegeven, dus met een kleinere frontoverhang. Zet een V90 naast een V70 en het resultaat is duidelijk te zien. Great minds…

Wij vinden de opmars van de Zweden wel leuk, al is het maar omdat er langzamerhand in verschillende segmenten weer wat meer diversiteit komt in premium-land. Jammer is alleen dat de Volvo klanten qua merk weliswaar van de bekende Duitse weg af durven te wijken, maar als het aankomt op de lakkleur niet dezelfde creativiteit aan de dag leggen. Een Volvo die niet grijs, zwart, blauw of -doe eens gek- wit is, lijkt een nog grotere zeldzaamheid te zijn dan een Duitse premiumbak met een kekke kleur.

Dat dit nergens voor nodig is, blijkt wel uit deze S90 (rijtest) die is aangepakt door een Volvo dealer uit het Oosten van het land. Een paarse broek van het bedrijf heeft bedacht om de S90 uit te dossen als een Amerikaanse Yellow Cab. Maar denk de strepen even weg en kijk naar de S90 in het geel. Kan best toch?